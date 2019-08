Editorial 13-08-2019

Definición de Femicidio

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Comisión especial de la mujer del Congreso, aprobó el artículo que amplía la figura del femicidio a las parejas que no hayan tenido convivencia o ex pololos.



Ahora corresponde que la instancia se pronuncie sobre la definición del femicidio por razones de género, lo que se debería zanjar en la próxima sesión y con ello, el proyecto quedaría en condiciones de ser despachado por la comisión.



Con la última aprobación, la iniciativa conocida como “ley Gabriela”, establece que comete el delito de femicidio, que será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, el hombre que diere muerte a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o que tiene o ha tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia con éste, o con quien tiene o han tenido un hijo en comú”.



Se considera que algo que no se pudo lograr hace 10 años atrás, se logró hacer ahora y es entender que también ocurren asesinatos de una mujer por razón de su género cuando sucede en relaciones de ex convivencia, es decir relaciones de pololos, ex pololos, que hoy día no está tipificado en el Código Penal.



Se ha definido que el femicidio es un delito que comete un hombre cuando mata a una mujer que ha sido su cónyuge, su conviviente o ex conviviente y también con la que ha sostenido relaciones sin convivencia.