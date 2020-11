Nacional 10-11-2020

Definitivo: No habrá festival Viva Dichato para el verano de 2021





Consecuencia de la pandemia por Covid-19, a pesar de tener un presupuesto aprobado de 270 millones de pesos.



El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, indicó que "el festival en sí mismo como lo conocemos, dada la condición sanitaria, no se va a realizar. Lo que sí vamos a buscar es la manera de poder apoyar a los emprendedores que se ven beneficiados con esta iniciativa".



"En la fecha que estamos acostumbrados no, ya se conversó con el alcalde. Si es que después nos abrimos a otra cosa, en otro momento, es algo que hay que revisar. El espíritu de esa iniciativa se mantiene, lo que tenemos que ver es cómo en el contexto de pandemia podemos hacer algo que mantenga y tenga el mismo impacto y espíritu de esa iniciativa", agregó Giacaman.



El festival Viva Dichato llevaba 10 versiones de manera ininterrumpida en verano y surgió en 2012 como una alternativa para reactivar la destruida localidad de Tomé, tras el terremoto y tsunami del 27F.



Desde hace tres años el proyecto se financia con fondos del Gobierno Regional, y para este 2021 hay 270 millones de pesos de la partida total de 750 millones aprobada para el trienio.



Patricio Lara, presidente del Core Biobío, explicó que "formato digital no vamos a tener, porque la idea es que la gente que viene finalmente consume y es lo que se quiere con la reactivación".



"Dichato es estacional, es sólo verano, quizás también hacer algún evento en otra fecha podría ayudar a romper esta estacionalidad que es necesario hacerla; no creo que convoque la misma cantidad de gente, y en ese sentido sí puede ser perdida por un tema de pandemia, pero no por otra cosa", añadió.