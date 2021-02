Crónica 23-02-2021

DEFINITIVO: NO HAY REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN COLEGIOS MUNICIPALES EL 1 DE MARZO



La comuna de Linares en lo que a establecimientos educacionales y Jardines Via Transferencia de Fondos se refiere no regresará a clases presenciales este 1 de Marzo. Así lo confirmó el Alcalde Mario Meza, quien atribuyó esta decisión a las altas cifras de contagio que existen en la capital provincial a la fecha.

“Tal como lo habíamos anunciado, ustedes conocen el contexto en el que estamos las cifras son altas. No vamos a regresar a clases presenciales hasta nuevo aviso. Tenemos tres establecimientos educacionales que siendo utilizados para vacunar a la población y va a seguir así hasta el 30 de abril a lo menos; y debemos sumar a ello el proceso de vacunación contra la influenza al igual que el año pasado,” manifestó el edil.

La prioridad estará en el cuidado del personal de Salud indicó el alcalde Meza, acotando que “no regresamos a clases presenciales también porque hasta que no tengamos a los más de 800 profesores, 860 asistentes de la educación, y 300 funcionarios de los Jardines Vía Transferencia de Fondos vacunados”.



Inicio Online

La máxima autoridad de la comuna, aseveró que “lo que si podemos garantizar es que a partir del 1 de marzo, cada director de establecimiento educacional urbano y rural como las directoras de los jardines VTF van a regresar para completar los turnos éticos para garantizar la entrega de materiales educativos, didácticos y de la alimentación para los más de 10 mil alumnos que son parte de estos establecimientos. Estamos seguros que es una medida correcta y acorde que exige la pandemia en estos tiempos y al número de contagiados.”



Uniformes:

“La medida de no exigir uniforme es acorde a los tiempos que estamos viviendo, primero porque no vamos a estar en clases presenciales, y si se regresara clases presenciales no vamos a exigir uniforme porque la realidad económica es realmente compleja, cada director o directora va a generar una propuesta y por lo tanto no es una decisión que esté zanjada pero no es prioridad para nosotros exigir el uniforme”, dijo por último la autoridad comunal.