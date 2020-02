Política 01-03-2020

¿Del Gobierno a la convención? Norma permite a ministros y altas autoridades dejar el cargo cuando inscriban su candidatura





Quedan menos de dos meses para que se realice el Plebiscito y en la clase política existe atención no solo por conocer el resultado, sino en lo que podría pasar en caso de que gane el Apruebo y inicie la carrera por la elección de los miembros de la convención constituyente. De hecho, el triunfo de esa opción podría provocar algunas renuncias en el Ejecutivo para quienes quieran aventurarse como candidatos o candidatas a convencional.

El jueves, la ahora ex ministra de Educación, Marcela Cubillos presentó su renuncia ante el Presidente Sebastián Piñera anunciando que asumirá "nuevos desafíos". Según pudo confirmar Emol, esto estaría directamente vinculado con el proceso, ya que en primer lugar tendría un rol protagónico en la campaña del Rechazo y luego, si esa opción pierde, estaría evaluando postular como candidata a la convención que se encargue de elaborar una nueva Constitución. Ella aseguró ayer que se va "para colaborar en un debate que se viene".



Además, el que desde la Contraloría y el propio Mandatario hayan pedido "presidencia" a los funcionarios público, obliga a quienes quieran tener una participación activa en la campaña, necesariamente dar un paso al costado.

La norma Según dice la modificación al Capítulo XV de la Constitución los ministros, intendentes gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, subsecretarios, seremis, jefes de servicio, miembros del Consejo del Banco Central y miembros del Consejo del Servicio Electoral, podrán salir de su cargo y presentar una candidatura a la convención, sea mixta o no.

También los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; los consejeros del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

El artículo 132 de la reforma indica todos ellos "que declaren sus candidaturas a miembros de la convención, cesarán en sus cargos por el solo ministerio de la Constitución, desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial". Esto quiere decir que podrían renunciar hasta el 25 de julio, día en que vence el plazo para inscribir las candidaturas para la elección que se realizaría en octubre, junto con las municipales y de gobernador regional.

"Es lo que corresponde" o "no es ético" La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe comentó a este medio que esta posibilidad de permitir a altas autoridades dejar sus puestos e inmediatamente presentar sus candidaturas quedó zanjada el 15 de noviembre cuando se firmó el acuerdo entre partidos que permitirá el Plebiscito.

"En un proceso constituyente que no es una competencia electoral propiamente tal, sino que es un modelo de sociedad y ojalá que estén las mejores personas de todos los sectores", apuntó. Una posición contraria mostró el timonel del PPD, Heraldo Muñoz.

A su juicio quienes forman parte del actual Gobierno deberían integrarlo hasta el final del Mandato considerando el complejo escenario que enfrenta -con un 6% de aprobación ciudadana según la última CEP-. "Aunque sea legal que los ministros y otras altas autoridades puedan cesar de su cargo en el momento en que se inscriben para ser constituyentes, a mí éticamente no me parece lo más apropiado", sostuvo.

El ex canciller agregó que "la responsabilidad del Gobierno debería estar en gobernar, ya el Gobierno está en el suelo en términos de evaluación ciudadana, yo creo que esto lo que va a hacer es ahondar esa percepción".