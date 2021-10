Social 02-10-2021

Del Maule al mundo: Científicos participaron en Webinar para conmemorar el Día Mundial del Microorganismo

- Actividad organizada por la UCM causó interés por el excelente nivel de los expositores.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Microorganismo, el Webinar internacional organizado por la Universidad Católica del Maule, despertó el interés de científicos de todo el mundo, teniendo inscritos en países como: India, Irán, Siri Lanka, Pakistán, Egipto, Filipinas, Rusia, Portugal, Estados Unidos, México, Guatemala, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Brasil y Chile, además de estudiantes universitarios de la entidad organizadora.

Tanto interés por la iniciativa realizada el 21 y 22 de septiembre titulada ‘The story of Microorganisms in the coxtext of international Microorganisms Day’, se debe a la calidad de los expositores que estuvieron presentes, quienes son destacados en la temática en diferentes aspectos de la microbiología, desarrollando su trabajo en prestigiosas instituciones como la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos; el Instituto Tecnológico Microbiano de India; el Observatorio Microbiano de Ecología Microbiana de la U. del Playa Ancha; la Universidad Savitribai Phule de India; el Departamento de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Guadalajara, México; el Centro Nacional de Biotecnología Madrid, España; el Centro de Investigación Científico Tecnológico de Antofagasta, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule (CIEAM UCM) y el Centro de Biotecnología de los Recursos Naturales (CENbio UCM).

Entre los expositores destacan el Dr. Rajendar Deora, la Dra. Karishma Kaushik, el Dr. Joicye Hernández Zulueta, la Dra. Anshu Bhardwaj y el profesor Carlos Pedrós-Alió, por citar algunos, es que tal como lo señaló la Dra. Aparna Banerjee, una de las organizadoras de la actividad, “nuestro evento fue indexado en la página oficial de la Federation of European Microbiological Societies (FEMS), la más grande a nivel mundial”.

“Tuvimos presentaciones muy interesantes, contando con la participación de científicos de diversas partes del mundo, abarcando un abanico amplio de temas, desde la microbiología orientada hacia la medicina, hasta la microbiología orientada en ambientes extremos, por lo que fue un evento de muy alta calidad, con una buena asistencia”, complementó luego el también organizador y académico de la UCM Dr. Alex Echeverría, quien destacó que la instancia tiene casi 400 visitas en YouTube en la sumatoria de ambas jornadas.

Ambos académicos que lideraron este Webinar, pertenecen al Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule (CIEAM) de la UCM, y destacaron que el tener una instancia así les permite, como comunidad universitaria, ir creciendo en la formación de redes. “Nosotros como organizadores invitamos a profesores con los que algunas vez tuvimos contacto, habiendo trabajado juntos en algún momento, pero la gente que se inscribió no necesariamente conocía a los investigadores, por lo que pudieron ver su trabajo, interactuar, hacerles preguntas, eso abre aún más la red, lo que es muy importante para nosotros los científicos, ya que es la manera que tenemos de desarrollar nuestra labor… el principal objetivo de este tipo de eventos es ir ampliando las redes y consolidarlas”, señaló el Dr. Echeverría.