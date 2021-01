Opinión 31-01-2021

DEL MAULE AL PERQUILAUQUEN LA POESIA DE HECTOR HERRERA FLORES

Entre los ríos Maule y Perquilauquén, de norte a sur, se extiende nuestro amplio valle linarense que, en días ya muy lejanos, fue conocido bajo el nombre de “Bella Isla”; porque la fertilidad de su tierra es naturalmente tan grande que todo cuanto aquí existía, antes de que el desarrollo moderno lo dominase, era aquí por sobre todo un inmenso bosque y sotobosque de verdores intensos y matizados, pleno de helechos, copihuales, árboles y arbustos nativos de cien clases, carrizales abundantes, pataguas, boldos, pitras, canelos, entremezclados con enredaderas, los que hacían muy difícil o imposible penetrar en su intimidad , convirtiéndose de este modo en una enorme isla vegetal.

Un trozo de tierra así dotado como por encanto por una naturaleza y exuberante no pudo ser sino, por destino y vocación , asiento espléndido de poesía, de música, de arte de muchas manifestaciones, y de amor por la cultura. Esto es posiblemente cuanto mejor explica la excepcional circunstancia de que, de nuestra Bella Isla, generación tras generación, haya emanado esa honrosa pléyade de grandes maestros de las letras, a quienes con orgullo sabemos y reconocemos nuestros. Lista de mérito muy alta y larga - Neruda, Mariano Latorre, Eduardo Anguita Cuéllar, Januario Espinoza, Max Jara, Gerónimo Lagos, Eduardo Escudero, Emma Jauch, Carmen Arraigada y sus hermosas cartas a Rugendas, el Intendente don Guillermo Blest Gana, y tantos otros notabilísimos que, por su calidad y cantidad, permitieron esa rarísima excepcionalidad de que otro gran autor – Matías Rafide – haya llegado a componer y publicar un Diccionario de Autores del Maule.

¿Qué otra Provincia o Región del país – las comparaciones son siempre feas aunque a veces necesarias - podría exhibir un ejemplo semejante a la Región del Maule en sus dos veredas, y la del sur en particular?...

Pues bien, el asunto viene a cuentas recordarlo porque, por fortuna es dable comprobar, que la actividad poética en nuestra tierra, lejos de desfallecer o desvanecerse, continúa siempre activa a pesar de los pesares. Hablo de pesares pensando en lo difícil que ha de ser el sobrevivir de los poetas en un ambiente social tan extremadamente materializado y “cosista”, que tan poco sabe de sueños y de vuelos espirituales de altura, como el desenvuelto a nuestro alrededor.

Vive, pues, a pesar de los pesares, la poesía en la Bella Isla del Maule. Nuestro querido diario “El Heraldo” es testigo fiel de aquello, y con mérito insobornable nos trae en cada edición buenas, distintas y muchas pruebas del hecho de que la poesía entre nosotros vive y vive bien, manteniendo frescas las aguas de las esperanzas.

En estos últimos días, nuestro querido amigo y leal compañero de muchas jornadas idealista – Héctor Herrera Flores – nos regala con un nuevo libro de su poesía, cuyo carácter es, a no dudarlo, cien por ciento maulina y, por ello, de la más fina pureza chilena.

Con Héctor sucede un algo siempre conmovedor, y es la valiente e inconmovible nobleza de su mejor atributo moral e intelectual que en todo lo suyo resalta: el valor de la FIDELIDAD. Para con Dios, con Chile, sus padres, su hermosa familia, sus antiguos profesores y maestros, sus amigos, su tierra ribereña al Loncomilla en las vecindades del punto en que este cauce se forma y nace – Villaseca - con nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros campesinos y sus costumbres, en fin, donde se le quiera encontrar o haber encontrado durante toda su existencia. La fidelidad es en Héctor la prueba mayor de su nobleza de alma, de su conciencia, y de su testimonio de vida.

¿Cuál es el rasgo principal de su hermosa poesía…?

Cada uno de sus versos, más allá de los valores de su correcta y admirable composición (que otros con más propiedad que yo sabrán examinar), son un latido, un suspiro, un canto a la fidelidad. ¿Existirá algo que encierre mayor nobleza que el ser invariablemente fiel a sí mismo y a los demás?...

De mi parte, fundado en la dicha de haber sido por largos años compañero y amigo de Héctor – en las duras y maduras, en tiempos de vacas flacas y gordas – y no teniendo las armas necesarias para examinar su obra desde el punto de su valor literario, (que para esto debe serse un critico especializado y reconocido), si puedo decir… ¡ y gritar si fuera necesario ¡… que admirable es haber tenido la fortuna de marchar al lado de una persona ejemplo de fidelidad. ¿No es la fidelidad, acaso, la virtud más escasa y hasta extraña de estos tiempos?...



Luis Valentín Ferrada V.