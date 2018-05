Nacional 13-05-2018

Del romanticismo a la música bailable y embajador de fundación ecologista: El giro de Keko Yunge como “ciudadano del planeta”

Es 1995 y un popular cantante chileno se sube por primera vez al escenario del Festival de Viña del Mar. En ese entonces, sus románticas canciones sonaban fuerte en las radios locales y en bandas sonoras de teleseries, lo que le permitió que el “monstruo” lo recibiera entre aplausos y gritos, hecho que se repitió cuatro años después cuando Sergio “Keko” Yunge fue invitado nuevamente al certamen musical. Ahora, 23 años después de enfrentar al exigente público de la Quinta Vergara, el artista nacional sorprende a sus seguidores con nueva música y alejado de la balada lenta que lo caracterizó durante los ‘90. “Estoy tratando de volver un poco a mis inicios, que siempre fueron como cantautor y relacionado con una mirada social, de la vida y el ser humano, más allá de lo romántico”, explicó a Emol. Agregó que sus temas son “un poco más rítmicos porque quería hacer algo bailable. Me encanta bailar. Toda la vida me ha gustado y nunca lo había hecho”. Fiel a este nuevo estilo, Yunge publicó “MYA”, video con imágenes que él grabó durante sus viajes y el que ya tiene 7 mil visitas en Youtube y 16 mil reproducciones en Facebook. “Tenía esa aprehensión, cómo lo iba a tomar la gente, pero creo que quedó bien hecho y los comentarios han sido muy buenos”, planteó. El intérprete de “Estoy pensando en ti”, “Inolvidable” y “Éste, tu amor” dejó Chile hace dos años para continuar con su carrera como cantante, pero asegura que aún no tiene una residencia estable. “Es divertido, no sé dónde estoy viviendo”, afirmó riendo. “He estado en tantas partes que estoy un tiempo aquí y un tiempo allá. En total he visitado 18 países”, agregó. “Estoy tratando de volver un poco a mis inicios, que siempre fueron como cantautor y relacionado con una mirada social, de la vida y el ser humano, más allá de lo romántico” “Keko” Yunge Con esto, “Keko” Yunge se denomina como un “ciudadano del planeta”, lo que le ha permitido “conocer otras realidades y culturas, y ver lo que está pasando en el mundo”, conceptos que quiere incluir en su nuevos temas. “Me di cuenta que en realidad uno puede vivir en cualquier parte y va a ser lo mismo. (…) A través de mis canciones estoy planteando muchas cosas de las que yo pienso hoy, en mi manera de ver la vida, tanto con mi mirada social y también con el tema ecológico”, afirmó. Trabajos en África y rol ambientalista Esto último se vio reflejado por primera vez en el álbum publicado en 2013 llamado “Planeta azul”, producción marcada por lo ecológico y el que posteriormente fue presentado como musical en diferentes ciudades del país, y gracias al cual recibió el Premio Nacional de Medio Ambient