Nacional 14-01-2018

Del Sename a campeón del Atlántico: La increíble historia de superación del boxeador chileno Cristóbal Yessen

El 31 de octubre de 2015 fue un día de consagración para Cristóbal Yessen. Tras derrotar al argentino Franco Roldán, el representante chileno se coronó como flamante campeón de la Organización de Boxeo del Atlántico (ABO por sus siglas en inglés). Significó el cierre de años de trabajo y esfuerzo, que contrastan por completo con su duro inicio. No tuvo una familia formal hasta los siete años. El púgil nacional fue abandonado por sus padres cuando tenía sólo meses de vida. Estuvo bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) durante gran parte de su infancia y pasó de hogar en hogar hasta que decidió escaparse. "Después tuve la oportunidad de que una familia me adoptara y me entregara valores", recuerda el boxeador en conversación con Emol. El apellido de este deportista pudo haber sido cualquiera. Valenzuela, Flores, Rojas. Probablemente nunca lo sabrá. Sólo recuerda que cuando tenía siete años la familia Yessen lo adoptó, le puso su apellido y de ahí en adelante su vida dio un vuelco total. El sufrimiento y el dolor al fin terminaron.

Sin embargo, su comienzo en el boxeo debió esperar un largo tiempo. Recién a los 22 años se puso a practicarlo, cuando, junto a su pareja, fue víctima de un violento asalto. "Esa vez no pude hacer nada. Entonces igual ver cómo estaba mi polola, toda desesperada y muy mal, me hizo realizar una especie de reflexión. Tenía que aprender a defenderme. Me fui a probar a una escuela de boxeo y quedé. Me dijeron que tenía talento, y ahí partí", detalla el nacional. Ahora, con 33 años, el boxeador que tuvo su momento de fama en el programa "Bailando por un Sueño" de Chilevisión en el 2013, asume con humildad sus logros y asegura que "no me lo imaginé nunca. La propia vida me ha hecho superar obstáculos. Hoy día considero que los títulos no son algo tan trascendental para mí. Lo importante es cómo llegué a ese logro, superando todos los problemas, pasando por tantas circunstancias y problemas. Eso es lo que me mantiene contento".