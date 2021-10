Agricultura 13-10-2021

Delegado de Linares y Director Regional de Indap encabezaron visita inspectiva a obras de revestimiento de canales en Longaví

Hasta la comuna de Longaví llegó el Delegado Presidencial Provincial de Linares, Pablo Sepúlveda y el Director Regional de Indap Maule, Oscar Muñoz para ver en terreno los avances de la ejecución de las obras Civiles de Revestimiento que beneficiarán a pequeños agricultores de la zona rural de Longaví.

La visita de las autoridades estuvo marcada por el dialogo con los regantes beneficiados que asciende a más 280, quienes producen berries y hortalizas que posteriormente se dirigen a consumo interno y de exportación.

Las 3 obras visitadas fueron, Revestimiento Canal San José Derivado El Quillay, Revestimiento, Desembanque Tranque La Tercera y Canal San José, Derivado La Amalia, estas inversiones se verán reflejado en una inversión de más de $110 millones de los cuales una parte fue de los regantes.

La máxima autoridad provincial, Pablo Sepúlveda, afirmó que casi el 70% del territorio longavíano es rural, por lo que invertir en este tipo de obras beneficia profundamente a los agricultores y evita la pérdida del recurso hídrico. “Esta inversión que hace el Gobierno de Chile, llega a mitigar y solucionar un tema tremendamente fundamental como lo es Agua, ya que esta es no solo vital para el ser humano si no para mantener los predios frondosos y que la agricultura no muera en nuestra zona”.

El director regional de INDAP Maule, Oscar Muñoz, agrego: “El riego es uno de nuestros lineamientos estratégicos y estamos comprometidos con los pequeños agricultores del Maule y así fortalecer el uso eficiente del agua a con obras de revestimiento, acumulación, distribución y tecnificación que permitan tener mejor eficiencia en el riego”.

Luis Villacura Zapata, Gerente General Sociedad Río Longavi, declaro: “Estas pequeñas obras son de gran impacto positivo para todos nuestros regantes de la zona, en este caso son revestimientos o tranques que ayudan a palear la sequía que estamos viviendo. Estas son mejoras técnicas que se requieren y llegaron en el tiempo oportuno. Además el llamado a los regantes es la valorar estos proyectos, porque más del 90% del financiamiento proviene de INDAP y por ello, es necesario que la mantención de estos sea permanente en el tiempo.