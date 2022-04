Política 08-04-2022

Delegado presidencial regional participa en primera Jornada de Descentralización con enfoque en los territorios

• Junto a gran parte del gabinete, participaron de este encuentro organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca en donde se analizaron los puntos para avanzar en esta materia.

Como una forma de avanzar en potenciar los territorios y sus habitantes, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, y gran parte de su gabinete, participaron en la primera Jornada de Descentralización y Competitividad organizado por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca.

En el encuentro, se abordó la temática de las facultades de los gobiernos regionales, las zonas rezagadas y dónde concentrar los esfuerzos para avanzar en la materia.

“Para el Presidente Gabriel Boric, el proceso de descentralización es muy importante, ya que avanza en la modernización del Estado y que acá en la región estamos trabajando en un proceso de descentralización efectiva y creemos que mientras el Maule no sea descentralizado, nunca será desarrollado”, sostuvo el delegado Aqueveque.

El decano de la FEN, Rodrigo Herrera, destacó que para esa casa de estudios, es muy importante contribuir en este tipo de materias y tomas de decisiones que aportar a un mejor desarrollo regional.

“Sabemos que a nivel nacional, nuestra región está muy al debe en temas de competitividad, somos la tercera región más pobre y por eso hay un desafío muy importante y estamos comprometidos con tratar de mejorar estos índices y tener un mejor desarrollo”, expresó el académico.

A su vez, la seremi de Gobierno, Daniela Oberreuter, añadió que, “desde la perspectiva de la exposición que se nos hizo, el trabajo con las universidades es vital en todas las regiones del país y esperamos que aquí en la Región del Maule no sea diferente. Desde la Segegob principalmente tenemos un trabajo que hacer las comunidades, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación, también descentralizado a nivel local y regional, así que esperamos colaborar con esa bajada de manera constante. Este gobierno tiene una agenda específica para reactivar el empleo femenino. Esta región tiene altos índices de desigualdad de género, así que también va a haber énfasis en eso”.

El director del magíster en Gestión y Políticas Públicas de la FEN, y expositor de la jornada, Jorge Navarrete, resaltó la importancia, en el contexto que atraviesa el país, de cómo contribuir a la descentralización, a qué decisiones se pueden tomar y coordinarse para lograr un mayor impacto territorial.

“Es algo inédito que un delegado con gran parte de su gabinete asista a una charla de estas en nuestra universidad, en donde es muy importante por lo que hoy se vive, estamos en un cambio del ciclo político, social y cultural y los gobiernos regionales están adquiriendo mayores facultades y autonomías que les va a permitir tomar decisiones acá en la región y no a nivel central”, señaló Navarrete.

El delegado Aqueveque agregó que se seguirán realizando este tipo de jornadas en las distintas comunas de la región.