Social 12-01-2022

Delegado Prieto felicitó a los cinco jóvenes maulinos que obtuvieron Puntaje Nacional en la Prueba de Transición



La máxima autoridad regional se contactó con los jóvenes que obtuvieron la máxima puntuación en el test de acceso a la educación superior y se espera reunir con ellos en un desayuno durante la jornada de hoy.



Este martes se dieron a conocer los puntajes de la Prueba de Transición Universitaria (PDT) y el Delegado Presidencial Regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, junto al Seremi de Educación, Carlos Azócar, contactaron a los cinco jóvenes que obtuvieron el puntaje máximo en esta evaluación para felicitarlos por su destacado desempeño.

En esa línea, el Delegado Prieto felicitó y destacó “el esfuerzo de los cinco jóvenes maulinos que alcanzaron el puntaje máximo en la Prueba de Transición Universitaria. El martes me pude contactar con algunos de ellos y que linda es la sensación cuando todo el trabajo y las horas de estudio rinden frutos. Hoy están representando a nuestra región, solo me queda felicitarlos y desearles mucho éxito en los próximos desafíos”.

Asimismo, indicó que “es segundo año consecutivo que toca rendir la evaluación inmersos en una pandemia, y sin duda presenta más dificultades. En nuestra región más de 16.800 jóvenes se inscribieron y gracias al trabajo coordinado entre el Mineduc, Carabineros, los establecimientos educacionales, los examinadores, y más instituciones, se logró aplicar de manera exitosa, en un formato por etapas y bajo estrictas medidas sanitarias”.

En la Región del Maule hubo siete puntajes nacionales, correspondientes a cinco jóvenes ya que dos de ellos obtuvieron doble puntaje nacional. Se distribuyen de la siguiente manera: dos en la prueba de Ciencias, uno en la prueba de Comprensión Lectora y cuatro en la prueba de Matemática. Además, hubo un puntaje regional en la Prueba de Historia y Ciencias Sociales, alcanzando los 835 puntos.



Respecto a los establecimientos educacionales, los jóvenes son ex estudiantes del Colegio Alborada, Alianza Francesa Jean Mermoz, Colegio Particular San José, Colegio Bicentenario Politécnico San José De Curicó, el Liceo Bicentenario Oriente De Talca y Colegio De La Salle.