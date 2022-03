Crónica 06-03-2022

Delegado Prieto: "lideré el Maule en tiempos complejos, pero dejo una región bien encaminada"



A días de entregar la Delegación Presidencial Regional, Juan Eduardo Prieto Correa, recordó los hitos más importante de su gestión: la infraestructura en salud, las obras públicas y los avances en materia social. Además, se refirió a los proyectos que quedaron pendientes.



Plasmar un sello social durante su gestión fue una de sus premisas al asumir como intendente en junio de 2020. Juan Eduardo Prieto Correa, quien actualmente es delegado presidencial regional del Maule y termina su período el 11 de marzo de 2022, recordó durante una entrevista, los logros que alcanzó como autoridad en tiempos marcados por el estallido social y la pandemia por Covid-19.





Rememorando los distintos cambios que vivió su cargo, Prieto Correa, destacó que fue gratificante ser el primer delegado presidencial regional que tuvo la región, con el importante objetivo de reimpulsar la economía y estabilizar el territorio maulino, sin olvidar el bienestar de cada uno de sus habitantes.





Su gestión estuvo marcada por un contexto social y sanitario por la pandemia ¿fue complejo?

"Lideré el Maule en tiempos complejos, pero dejo una región bien encaminada y eso es una satisfacción enorme. Creo que se logró crecer en muchos aspectos, pero sin duda, lo más importante es que dimos pie a la mayor transformación de la red de salud en nuestra región. Dejamos una red hospitalaria de alto estándar, un ejemplo de ello es el Hospital de Curicó, con una inversión superior a los 250 mil millones de pesos y que se encuentra en su etapa de recepción. El de Linares, ya tiene un avance de 12%, mientras que las comunas de Parral, Cauquenes y Constitución, se verán beneficiadas con la reposición de sus hospitales. Además de la inversión en los Cesfam de Pencahue, Yerbas Buenas, Molina, Rauco y Sagrada Familia.



¿Hubo inversión concreta para la enfrentar la pandemia?

“Claro. La batalla contra el Coronavirus se enfrentó desde todos los flancos, de hecho, compramos 16 ambulancias para la Región, por un monto superior a los 1.200 millones de pesos, 12 de ellas llegaron a mejorar la cobertura municipal en el marco de la pandemia. Asimismo, desde el inicio apoyamos a los 30 Municipios. El año 2020 se aprobaron 4.000 millones de pesos destinados a la contratación de mano de obra para labores de sanitización, compra de insumos y medicamentos, mientras que para el mismo ítem se destinaron más de 2.000 millones el año 2021".







Fue seremi de Desarrollo Social y Familia. Durante su gestión se vio muy cercano a los adultos mayores, niños y dirigentes sociales...

"Sí. Soy padre y creyente de que la familia es una base importante en la sociedad. Durante este tiempo la clave fue escuchar, es por eso que no dudaba en cada actividad en acercarme a las personas, ir a sus casas y conversar, porque son los vecinos quienes nos dan una hoja de ruta respecto a cómo trabajar y mejorar la región. Sabemos que muchas personas lo pasaron muy mal durante los últimos dos años, es por eso que nos enfocamos en dar recursos para enfrentar la pandemia y apoyamos fuertemente a las organizaciones sociales, en especial a los adultos mayores que se vieron muy afectados por las cuarentenas y restricciones propias de la situación sanitaria.



Asimismo, en 2020 aprobamos los fondos para la construcción de un Centro de Atención para Adultos Mayores en cada comuna, con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos. También, fuimos pioneros en implementar oficinas locales de la niñez en Cauquenes y ya anunciamos la apertura de 10 nuevas sedes. A su vez, no olvidamos a nuestros jóvenes, pues pusimos a su disposición el primer InHub de la región, un lugar único y gratuito para que puedan trabajar y desarrollar sus ideas".





¿Qué proyectos destacaría en obras públicas durante su gestión?

"El trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas en la Región fue muy importante, sobre todo porque necesitábamos generar puestos de trabajo y reactivar la economía. Es así como a través de la Dirección de Vialidad, durante estos 4 años se invirtieron más de 300 mil millones de pesos para ejecutar 850 kilómetros de caminos pavimentados con fondos sectoriales. Además, avanzamos en la Ruta Costera (más de 160 kilómetros), la Ruta M-50 en Constitución, el Borde Costero en Curanipe y ya está en etapa de diseño el Borde Costero de Pelluhue.



El Maule también logró que se aprobará un histórico convenio de programación con el Ministerio de Obras Públicas para desarrollar nuevas iniciativas de Agua Potable Rural, cuya inversión fue superior a los 40 mil millones de pesos y 48 nuevos proyectos, para llegar con agua a la mayor cantidad de sectores posibles.



También nos comprometimos a generar espacios donde las familias puedan disfrutar fuera de sus hogares. En ese sentido, destacamos la entrega a la comunidad del Parque Piduco de Talca, el mejoramiento del Cerro Condell en Curicó, la construcción del Parque Río Claro en Talca, donde la segunda etapa ya van en un 50%. Asimismo, nuestro legado es generar espacios públicos de calidad con obras como la Avenida Cementerio de Linares , la Alameda Las Delicias de Parral, el Complejo Julio Vergara en San Clemente, la Avenida Poniente de Molina, por mencionar algunas.







El país sufre la peor sequía de su historia y le correspondió enfrentarla, ¿Cuál fue la hoja de ruta?

"Somos una región agrícola y la sequía y la escasez hídrica no da tregua, por eso quisimos enfrentarla con políticas públicas e inversiones. El Maule es la única región en el país que cuenta con un Plan Estratégico de Gestión Hídrica, el cual busca conocer la oferta y la demanda actual del agua, el objetivo del plan es establecer un balance y poder hacer proyecciones a 30 años. Además, estamos trabajando en grandes proyectos como los embalses La Jaula de Teno, Huedque de Cauquenes, El Parrón de Rauco, Ancoa de Linares, Empedrado, Longaví y la mecanización del Río Loncomilla. Además de las obras en el Canal Pencahue, una obra hidráulica que generará múltiples oportunidades para los agricultores de la zona".



Delegado Prieto, para finalizar, ¿Qué cosas quedaron pendiente durante su gestión?

Sin duda me hubiese gustado entregarle a la ciudadanía el Hospital de Curicó, sabemos que es algo muy esperado por los curicanos y para toda la provincia. Dedicamos muchísimas horas de trabajo para sacar adelante este proyecto y esperamos que durante las próximas semanas esté funcionando el Hospital de Día y después la totalidad del establecimiento. También, creo que nos faltó concretar el proyecto de fibra óptica en las 30 comunas de la Región del Maule. La pandemia nos demostró que es clave la conectividad, además, somos una región rural y hay sectores donde el internet no llega, el proyecto que dejamos aprobado en el Gobierno Regional buscaba llegar con fibra óptica a los APR y a las postas rurales, pero lamentablemente no se avanzó más. Finalmente, creo que tenemos un tremendo potencial turístico, somos el corazón de Chile, tenemos una cordillera, valle y mar envidiable, además de artesanos, agricultores, emprendedores y gastronomía de primer nivel, pero por la pandemia tuvimos que priorizar otras cosas y no explotamos el turismo al máximo como nos hubiese gustado.