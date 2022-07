Crónica 07-07-2022

Delegado Regional y Seremi de Educación destacan exitosa primera jornada de Prueba de Transición de Invierno



Con normalidad se cumplió en el Maule la primera jornada de la primera Prueba de Transición de Invierno y que congregó a más de 2.300 egresados de enseñanza media, según hicieron saber el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, y el secretario regional ministerial de Educación, Francisco Varela.



El mecanismo de ingreso a la Educación Superior consideró en esta oportunidad – a nivel nacional – a 33.375 egresadas y egresados de la enseñanza media en el marco del proceso de admisión 2023 para las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior.



Sobre el nuevo mecanismo y su importancia, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, destacó el componente de tranquilidad y menor presión que supone en los estudiantes saber que ya no deberán espera un año completo para volver a rendir la prueba en caso de no obtener el puntaje que desean.



“A partir de este año se abrió la opción de rendir la prueba para no tener que esperar un año completo para postular a las universidades y otros centros de estudio. Tenemos un alto número de jóvenes que están dando la Prueba de Transición de Invierno, de hecho, en el Maule hablamos de 2.361 estudiantes. Todo esto es parte del sistema que queremos potenciar, como lo ha dicho el Presidente Gabriel Boric, ampliar el acceso a la educación superior, reducir las brechas con un sistema más equitativo, reconociendo los diversos talentos en cada uno de los territorios de la región”, sostuvo Aqueveque.



Por su parte, el secretario ministerial regional del ramo, Francisco Varela, detalló que en esta primera prueba de invierno realizada en el Liceo Industrial Superior de Talca como sede regional, las y los postulantes, de manera inédita, pudieron elegir qué pruebas rendirían, inscribir sólo una o bien las cuatro disponibles para las dos jornadas (4 y 5 de julio): Comprensión Lectora, Matemática, Ciencias e Historia y Ciencias Sociales.



“Esta primera aplicación de la Prueba de Transición es el resultado de un largo trabajo de expertos y su objetivo es crear un sistema un sistema más equitativo y con mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria, Por ejemplo se redujo el número de preguntas, se reformularon para ser más cercanas a la experiencia de los egresados, y se reemplazó la medición de sólo los conocimientos por la evaluación de competencias. No hay que olvidar que también se buscó reconocer las diferencias y talentos de las y los estudiantes provenientes de establecimientos con distintos énfasis y de diferentes entornos”, afirmó el seremi, haciendo mención a las palabras del Delegado en el sentido de que esa mayor ventana de oportunidades y acceso a la educación superior es parte del programa del presidente Boric.



Cabe recordar que a lo largo del país se habilitaron sedes en todas las capitales regionales, además de Rapa Nui. Adicionalmente, para todas las personas que no pudieron inscribirse en la prueba de invierno, el 29 de junio se abrió el plazo de inscripción para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) que se rendirá a fin de año y en la que también podrán sumarse quienes hoy están cursando 4to medio.



Finalmente, a partir del proceso de admisión 2023 -que se inicia con la rendición de esta Prueba de Transición de Invierno- la selección de los postulantes se realizará considerando el mejor puntaje que hayan obtenido en cada una de las pruebas de admisión, tanto las rendidas el año pasado, como las que se rindan este año.