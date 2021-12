Social 29-12-2021

Delincuencia e inseguridad son primeras preocupaciones de los chilenos, según encuesta



Un sondeo realizado por Espacio Público junto a Ipsos arrojó que un 56% de los encuestados tiene como principal preocupación la "delincuencia e inseguridad ciudadana".



Se trata de la quinta encuesta anual para conocer los problemas que afectan a las y los chilenos, que se realizó de manera presencial a personas mayores de 18 años que residen en Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Concepción y Talcahuano.



Con un 36%, el segundo punto de preocupación para la ciudadanía es el "servicio de salud deficiente", seguido por la corrupción política con un 32%, siendo la primera vez desde que se realiza la medición que este punto ocupa el primer lugar.



Por otra parte, el desempleo (21%) y las bajas pensiones (18%) tuvieron una disminución significativa en términos estadísticos, respecto al 2020.



La directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mondaca, manifestó en Cooperativa que los desafíos o problemas que las personas reconocen "se refuerzan aún más con qué manera el país se hace cargo de demandas que llevan muchos años esperando", lo que según estima, se vincula con el nuevo ciclo político que enfrentará Chile desde marzo.



Sobre seguridad y orden público, aseguró que los resultados se vinculan bastante, debido a que la temática "tuvo más relevancia en la segunda vuelta" presidencial.



En el caso de corrupción en la política, la directora llamó a considerar los últimos hechos de visibilizados durante el último semestre, enfatizando en los casos que han afectado a gobiernos locales.



"Es bien potente cuando las personas reconocen la corrupción en la política como un problema que le afecta en su propia vida", sostuvo.



De esta forma, puntualizó en que "es importante reconocerlo -la problemática de la corrupción- para tomar todas las dimensiones de cuidado, generar mecanismos que permitan confrontar estos hechos de corrupción y generar las penalizaciones respectivas para que no vuelvan a ocurrir, para que no haya sentimiento de impunidad con la gravedad que significa".



Preocupación por acceso a salud en caso de enfermedades

La directora ejecutiva explicó que 83% de las personas encuestadas estarían dispuestas a esperar por la atención de un médico "si es que le dieran prioridad a personas que tienen enfermedades de mayor gravedad".



Además, un 35% estaría de acuerdo en pagar más impuestos para el sistema de salud público si se supiera dónde se destinan los recursos, mientras que en 2017 esa preferencia alcanzaba un 27%.



"La encuesta señala la vulnerabilidad en la cual las personas se encuentran en materia de salud", continuó Mondaca, ya que un 71% señaló que le preocupa enfrentar una enfermedad o accidente en el caso hipotético de que eso ocurriera a algún familiar, por la incerteza de si tendrán "los recursos necesarios para enfrentar ese escenario".



Sobre lo anterior, estimó que "el sistema de salud es una preocupación bastante apremiante que hay que mirar y que uno esperaría fuera prioridad en el próximo periodo".



Proyección a 10 años

Dentro de la encuesta se realizó una proyección de los problemas que la población percibe que le afectará en los próximos 10 años, arrojando como resultado la delincuencia (38%), el servicio de salud deficiente (36%) y las bajas pensiones (29%).



El último ítem, junto con la contaminación ambiental y el cambio climático (22%), fueron los que tuvieron mayores alzas respecto a los de la actualidad.



Sobre lo anterior, Pía Mondaca afirmó que "cuando no hace el checklist de desafíos de política apremiante que no han sido resueltos por mucho tiempo, pensiones es claramente uno de ello