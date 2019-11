Opinión 17-11-2019

Delincuencia y democracia

Carlos Castro Riera, familiar nuestro, llegó recientemente de visita a nuestra ciudad, procedente de una ciudad del Ecuador, Cuenca, que con justicia ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, por su belleza arquitectónica.

Carlos, nos regaló su última publicación titulada “ Modernización, autoritarismo y corrupción” que es un enfoque a través del periodismo de opinión. En sus 341 páginas da a conocer sus publicaciones efectuadas en el diario “ El Mercurio “ de su ciudad, donde es cronista habitual y da a conocer sus opiniones sobre diversos tópicos, avalados por sus conocimientos como Decano de Derecho en la Universidad Estatal de Cuenca. Recientemente se acogió a jubilación.

Me ha llamado la atención, una de sus crónicas que publicó en agosto del 2010 titulada “ Delincuencia y Democracia” que encuentro muy parecida a la actual situación política que tiene desde hace 4 semanas convulsionado a todo nuestro territorio. Me explico. Es innegable el hecho que cada “ marcha “ que con justa razón está realizando la gran mayoría de nuestros connacionales, abogando por término de algunas entidades( AFP e ISAPRES) una nueva Constitución elaborada con la participación de toda la ciudadanía y no por el Congreso, bajas de precios en la bencina con la derogación del impuesto específico que hoy no se justifica, al igual que los peajes de las carreteras concesionadas, privatización del agua ,etc. Todas “ Las Marchas de Protestas” terminan en saqueos, incendios, barricadas, destrucción y rayado de la propiedad privada. Todos sabemos quiénes son los autores de estos desmanes, no es el genuino pueblo que asiste a dichas marchas, si no son los “ encapuchados” mejor dicho los “resentidos sociales” que NO son como afirman algunos ,migrantes que son traídos al país por grupos políticos organizados para producir el caos. ¿ Quiénes son entonces? Lo dice Carlos Castro en una de sus crónicas : Delincuentes que viven en una democracia.

Os invito a conocer parte de esa crónica, que ocurre en un país hermano como lo es Ecuador y cuyo mismo fenómeno social está desde hace buen tiempo ocurriendo en nuestro país. Por lo que se justifica ese Dicho que dice textualmente “ En todas partes se cuecen habas”.

“ Vivimos una época de altísimo nivel de criminalidad, con nuevas modalidades delincuenciales y cuyas acciones quedan en gran parte en la impunidad”…………” se advierte que hay asombro y desconcierto en cuanto no se tiene pleno conocimiento de la etiología compleja de esta ola criminal y de allí que la respuesta no tenga la eficacia necesaria. Es hora que el Gobierno a la par con las acciones inmediatas, actúe ya para enfrentar la inseguridad y haga una inversión significativa en una investigación seria, especializada, profunda y responsable, cuyos resultados se hagan saber a la ciudadanía.

No existe una respuesta coordinada a nivel de todas las instituciones y sujetos involucrados, más directamente en el tema de la seguridad y se pueden advertir celos, recelos y hasta cálculos politiqueros entre los mismos. Divididos y enfrentados, les vencen los delincuentes,”…….

Creo que las expresiones vertidas el año 2010 en Cuenca, Ecuador por el cronista Carlos Castro pueden perfectamente asimilarse a nuestro país, como asimismo lo que expresa a continuación y que está precisamente hoy en día en el pensamiento de todos los chilenos, veamos : “ las autoridades deben asumir acciones concretas en relación al control y seguimiento de la migración, sistema de registros e información de hospedaje, redes de comercialización de art, hurtados o robados, coordinación entre fiscales, policías y jueces, integración plena de la policía a los consejos de seguridad ciudadana , capacitación policial de valores, campañas permanentes en esc. y colegios, organización ciudadana y barrial, iluminación pública, control en las cárceles y centros de detención provisional; comercio informal cercano a instituciones financieras, control de carreteras e instalación de videos en las entradas y salidas principales y secundarias en las urbes, información, publicidad, vida cultural y recreativa.

La vida democrática exige ser intransigentes frente a la delincuencia y tratar a la misma, con el empleo radical de los sistemas de seguridad del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, de manera que nadie pueda confundir respeto a los Derechos Humanos con tolerancia a la delincuencia y esto precisamente porque algunos retrógrados pretenden endilgar la agudización de la delincuencia con la profundización de la democracia social y económica………..”

A mi modesto parecer, la crónica del Dr. Carlos Castro casi en su parte final, entrega la receta para combatir la delincuencia, al decir textualmente: “ El combate a la delincuencia implica atacar todos los factores de la etiología criminal, comenzando por fortalecer el aparato productivo y el pleno empleo con una economía sana y solidaria, buscando superar los abismos entre la riqueza y la pobreza, pero también creando una cultura basada en el respeto de los derechos y obligaciones y por tanto en la ley, dando ejemplo de su cumplimiento desde el poder político y generando un ambiente de encuentros y consensos, antes que enfrentamientos, fortaleciendo la institucionalidad económica y social, jurídica y política constitucional.

Cuanta hipocresía social existe en una sociedad que crea y destila delincuencia y luego se queja de la misma, cuanta hipocresía cuando la escuela del crimen, la violencia y los desvalores está a domicilio y cuando se pretende cierto control, se rasgan las vestiduras en nombre de la libertad.”

Por mi parte, hago mío todo lo expresado por el Dr. Castro, pues su crónica fue redactada para los problemas de su propio país ( Ecuador) que los veo hoy presentes en el nuestro. Agregando finalmente que los atentados cometidos por violentistas no son hechos políticos si no delincuenciales y son en verdad atentados a los Derechos Humanos por lo que éstos deben ser juzgados con penas altísimas, como la Ley lo establece.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista