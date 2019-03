Editorial 21-03-2019

Delitos contra menores

Por unanimidad las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, despacharon a Sala el articulado del proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores y acordaron solicitar discutirlo con prioridad en el hemiciclo.

Asimismo, se alcanzó un compromiso con el Ejecutivo para propiciar reuniones para buscar alternativas de reparación, lo que –tal como explicaron los senadores- no puede ser patrocinado por el Poder Legislativo, por lo que insistieron en seguir trabajando el tema con el Ministerio de Justicia.

En la sesión, las Comisiones Unidas ratificaron algunas normas de fondo y otras de forma, como la indicación del Ejecutivo que le dio “título” a los artículos en los que se hace referencia a la ampliación de catálogo de delitos que no podrán prescribir.

Luego, y pese a que los parlamentarios insistieron en que lo ideal y el acuerdo de todos era avanzar hacia la retroactividad de la norma, se respaldó la propuesta del Ejecutivo en orden a impedir que con la nueva ley queden delitos que no puedan seguir siendo investigados.

Hubo coincidencia en la necesidad de insistir en el compromiso explícito del gobierno para trabajar en reparación y la creación de una comisión que pueda hacer propuestas.

Todo lo anterior está orientado a la presentación de un proyecto de ley que impedirá el optar a rebaja de condenas para quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores