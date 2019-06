Editorial 23-06-2019

Delitos contra menores

La Comisión Mixta de senadores y diputados se inclinó por dejar fuera la idea planteada en la Cámara Baja a fin de alinearse con el derecho internacional y evitar eventuales conflictos de inconstitucionalidad. En condiciones de ser votado por las salas de ambas ramas del Congreso quedó el proyecto que establece la imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra menores. Ello, luego que la Comisión mixta de diputados y senadores acordaran mantener el proyecto tal y como había sido despachado por el Senado, es decir, descontando aplicar la retroactividad. Cabe recordar que fue en la Cámara de Diputados donde se incorporó una indicación que otorgaba efectos retroactivos a la imprescriptibilidad de la acción penal a partir de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. No obstante, el Senado consideró que no era factible aplicar ese principio pues el derecho internacional no lo contempla para las leyes penales y porque podría ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo coincidió con lo anterior y así lo explicó el Ministro de Justicia, Hernán Larraín quien dio a conocer un fallo reciente del TC que podría servir de precedente en esa línea. La iniciativa deberá votarse en ambas salas al regreso de la semana regional y desde ahí en adelante no habrá impunidad para quienes cometan delitos sexuales contra menores. Una legislación inédita que no tienen los países de América Latina o Europa.