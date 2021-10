Editorial 24-10-2021

Delitos en el deporte

Por la unanimidad de 139 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 760, por medio de la cual se solicita al Presidente de la República crear un registro nacional de condenados. Se trata de una nómina que contenga aquellos, delitos cometidos en el contexto de la actividad deportiva amateur y profesional.



En el documento se explica, que el deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes personas y culturas. También, contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del antagonismo un fin en sí.



Sin embargo la actividad no está exenta de otros aspectos no deseados, alejados de la ética, la buena fe y sus valores.



Son públicamente conocidos y otros no tan conocidos casos de fraudes, corrupción y otras figuras delictivas. Se trata de faltas o infracciones cometidas en el desempeño de la actividad deportiva vinculadas al ámbito económico, enfatiza en el texto.



Por lo anterior, se señala que es pertinente que Chile comience a analizar, profundizar y consagrar todas las medidas necesarias para proteger el deporte de agentes nocivos tales como actos de corrupción, fraude y otras figuras de carácter económico, como así también, las conductas reprochables relacionadas al maltrato, discriminación abuso y/ o acoso sexual.