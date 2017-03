Nacional 29-03-2017

Delpiano: "Haremos todo lo posible para que ninguna universidad se retire de la gratuidad"

La ministra de Educación abordó la advertencia de la UDP y la UAH de que podrían salirse de esa política debido al déficit financiero que les ha causado, y afirmó que buscarán aumentar los recursos del fondo compensatorio para apoyar a esos planteles.

Aunque recordó que entrar a la gratuidad "es un proceso voluntario" para las instituciones de educación superior, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que harán "todo lo posible" para que ningún plantel se retire de esa política. Esto luego de que los rectores de las universidades Diego Portales (UDP) y Alberto Hurtado (UAH) anunciaran que no volverán a adherir al programa si no se cambian las condiciones.

En lo concreto, afirman que ser parte de esa política les ha provocado un déficit financiero, ya que, a diferencia del Consejo de Rectores, no reciben aportes fiscales que compensen sus menores ingresos al tener un arancel regulado. Explican que una de las áreas que se podría ver más afectada es la investigación que realizan y estiman que, si la gratuidad se extiende el próximo año a los alumnos del sexto decil –como está contemplado–, no podrían seguir realizándola y tendrían que "transformarse en planteles meramente docentes". Consultada hoy por la situación de esos planteles, la ministra de Educación sostuvo que "valoramos muchísimo que universidades de mucho prestigio en el país hayan ingresado a la gratuidad y reciban alumnos que, de otra manera, no habrían podido estudiar en esas universidades en particular", y afirmó que "haremos todo lo posible para que ninguna universidad se retire" de la política

. En esa línea, señaló que "vamos a ver con el Ministerio de Hacienda cómo podemos encontrar algún apoyo para esta situación". Según indicó, la vía más probable sería aumentar los recursos del fondo compensatorio que se estableció para los planteles que adscriben a la gratuidad. "Este año se estableció un fondo compensatorio y tendremos que ver, en la ley de Presupuesto, cómo de alguna manera ese fondo puede incrementarse, para que ninguna universidad quede muy desmedrada respecto a los recursos que le ingresaban previamente a que tuvieran estos alumnos gratuidad", señaló.