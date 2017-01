Nacional 13-01-2017

Delpiano se abre a separar proyecto de educación superior si es que "se atora" en el Congreso



El Ministerio de Educación se abrió a la posibilidad de separar el proyecto de educación superior en caso de que esto sea necesario para que la iniciativa pueda avanzar en su tramitación en el Congreso, donde ya lleva seis meses en su primer trámite en la Comisión de Educación de la Cámara. Así lo señaló a Emol la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien afirmó que "tenemos poco tiempo, pero el proyecto ingresó completo, vamos a mirarlo completamente como está y la vida dirá si no más adelante a lo mejor hay que sacarle algunas partes para que se aprueben previamente, sobre todo el tema de la Superintendencia" de Educación Superior.

Agregó que "no es la idea, pero siempre está esa posibilidad si es que, por alguna razón, el proyecto se atora y el país necesita". De todas formas, sostuvo que los recursos para la gratuidad –otro de los ítems incluidos en el proyecto de educación superior– están garantizados, aun si esa sección quedara para una tramitación posterior. "La gratuidad ya se instaló, por la glosa presupuestaria, los montos siempre van a estar en la glosa, el instrumento es el que queda en la ley, pero los recursos siempre van a estar en la Ley de Presupuesto. Eso ya está instalado y eso es un gran avance", subrayó. Espera que se vote en enero La intención de la ministra es que el proyecto se vote en general en la Comisión de Educación en el mes de enero y que su estudio en particular se retome en marzo, cuando termine el receso legislativo. "Yo quisiera que se votara en enero la idea de legislar y en marzo lo empezaremos a revisar en su mérito", indicó. Pero para eso, el Ejecutivo debe ingresar antes un conjunto de indicaciones, que –según detalló la ministra– actualmente están siendo revisadas por el Ministerio de Hacienda y la Segpres. Dijo que una vez que termine esa revisión, éstas serán vistas por una comisión especial de personas que designaron los distintos partidos de la Nueva Mayoría "para ver en qué consisten las indicaciones y poder contar con todo el apoyo necesario para poder votar en general la idea de legislar y empezar rápidamente su trámite normal".