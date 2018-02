Crónica 24-02-2018

Demanda contra el Municipio Funcionarias que fueron desvinculadas de sus cargos municipales habían sido evaluadas con nota máxima

Cinco trabajadoras municipales llevaban hasta 15 años trabajando en esos puestos. Su calificación por desempeño era con nota máxima y figuraban en primer lugar en el ránking regional y aun así se les dio término a su contrato según afirman-de manera injustificada- a fines del año pasado. Las funcionaras están desconcertadas por cómo ocurrieron los hechos y por eso cuatro de ellas decidieron presentar una demanda contra el municipio por “Despido injustificado”. Las profesionales trabajaban proyectos comunales financiados por el FOSIS y según da cuenta Canal 5 en una entrevista realizada al alcalde Mario Meza, el motivo del despido se habrían producido por el término del proyecto.

Entre las agravantes figura el que no les hayan avisado del despido con un mes de anticipación como da cuenta la legislación laboral.

Diario El Heraldo quiso conocer la historia de las funcionarias y cómo se fueron entrelazando los hechos que las llevaron al término de su contrato.

Sus evaluaciones hasta el 31 de diciembre realizada por el FOSIS, organismo Técnico que supervisa el trabajo del equipo de trabajo en la municipalidad fue con nota máxima. Es más según se da cuenta en el ranking regional, la comuna de Linares, se situaba en el primer lugar de la región con un 98% de efectividad en cobertura, visitas e ingreso de información al sistema.

Sin embargo ese inmejorable desempeño y muestras claras de idoneidad y pasión para ocupar el cargo no fueron suficientes.

Según cuentan sus protagonistas el día 27 de diciembre de 2017 se les informa que sus contratos serán renovados desde enero al 31 de marzo; luego al día siguiente, el 28 de diciembre, por asesoría jurídica del FOSIS, se les informa que los contratos no pueden realizarse en forma parcial, deben ser anuales.

Ante esta situación surge una reunión regional, en donde asiste una funcionaria de DIDECO, en representación del alcalde, en donde se les reitera la no renovación de contrato y se les insta a participar del llamado a concurso en el mes siguiente (enero 2018). Ana María Herrera una de las afectadas, cuenta que se fueron entusiasmadas porque según se les dijo seguro que quedarían en el puesto “éramos profesionales que hacíamos bien la pega y estábamos bien evaluadas por el organismo técnico”.

Seguido, se les pide a las cinco funcionarias en cuestión, hacer acta de entrega de las familias que estaban atendiendo a esa fecha.

“La resolución nos pareció tremendamente injusta, se vulneraron claramente nuestros derechos como trabajadores, al comunicarnos la noticia, el último día hábil del mes. Pasaron por encima de nuestra trayectoria y en mi caso por sobre mi ejercicio profesional, siempre apegado a la ética profesional y al respeto por las familias que atendíamos, que son las familias más vulnerables de la Comuna; ni siquiera pudimos avisarles a ellas, ni despedirnos, hasta ahora, nos siguen llamando y dando sus muestras de apoyo, porque a través de nuestro trabajo se estableció un significativo vínculo afectivo y profesional” agradece la trabajadora social Ana María.

Sobre el llamado a concurso, las ex funcionarias municipales, sienten que algo estaba raro, creen que fue manipulado, porque entre las preguntas que debían obedecer al carácter profesional de cargo, figuraban preguntas políticas, como el número de concejales e identificación de ellos, preguntas, que según pudieron corroborar habrían sido filtradas en favor de aquellas personas que sí querían que quedaran en los cargos.

Entre las personas elegidas en el concurso para continuar trabajando, se encuentra la pareja del jefe de gabinete del actual alcalde Carolina Douglas y sus dos amigas Ana Estrada y Ana Muñoz, las tres técnicos sociales.