Crónica 24-07-2019

Demanda por ventilación domiciliaria crece un 40% en el sector privado

Cerca de dos mil personas hospitalizadas se han beneficiado con el servicio, gracias a los programas del Ministerio de Salud (Minsal). La industria atiende el alza con nuevas tecnologías para la atención de personas.

En invierno, donde virus como la influenza H1N1 y el virus sincicial llegan a su peak y las instituciones de salud se vuelven insuficientes para atender todos los requerimientos, la ventilación mecánica domiciliaria resulta una ágil y eficiente solución para los pacientes críticos y con diagnóstico crónico, internados en centros de salud. Con la medida, no sólo disminuye en estas personas el riesgo de contagio de las enfermedades de la época, sino también se liberan cupos de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes que requieren un periodo de hospitalización más acotado.



En Latinoamérica, Chile hoy es pionero en ventilación domiciliaria y según opinan los expertos, acceder al servicio podría costar 40% menos al año de lo que costaría el tratamiento en una clínica u hospital. Así lo señala Sergio Barría, subgerente comercial del Negocio Médico de INDURA, que por medio de su área de salud domiciliaria OXIMED, ha desarrollado una amplia gama de soluciones para pacientes críticos que requieren asistencia ventilatoria en sus hogares.



“Acceder hoy a ventilación domiciliaria en nuestro país es cada vez más viable. Durante el último año, la demanda del servicio se ha incrementado en un 25% y sólo en el sector público, se han beneficiado a cerca de dos mil pacientes”, explica el ejecutivo de INDURA, cuya compañía de gases se ha adjudicado por licitación pública los programas del ministerio de Salud AVI-AVIA y AVNIA desde sus inicios.



Respecto al sector privado, Barría comenta que también se ha observado un incremento en la atención de pacientes privados, llegando este 2019 a un 40% más de pacientes, a través de convenios con mutualidades, isapres, instituciones castrenses (Jeafosale, Dipreca, etc.) entre otras. Esto, no sólo en términos de hospitalización domiciliaria, también en oxigenoterapia, suministros de gases clínicos y venta/arriendo de equipamiento clínico.



INNOVACIÓN EN EQUIPOS



La alta demanda por la ventilación mecánica en el domicilio y su acceso, han requerido de nuevas tecnologías para responder a las necesidades de los pacientes. En este aspecto, el subgerente de Negocios Médicos de INDURA, enfatiza que, en general, “estamos desarrollando proyectos con foco en equipamiento vanguardista importado desde Estados Unidos, Canadá y Alemania; todos de última generación y estándar de calidad en ventilación mecánica”. Además, “tenemos equipos complementarios -con baterías incluidas, internas o externas- que aseguran continuidad frente a un eventual corte de luz”, agrega.