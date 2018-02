Nacional 27-02-2018

Denuncian a director nacional del Servel por acoso laboral y sexual, mientras él asegura ser una represalia ante un despido

Raúl García Aspillaga director nacional del Servicio Electoral (Servel) desde el 28 de diciembre de 2016 enfrenta una polémica tras una denuncia por acoso laboral y sexual de parte de una ex trabajadora.



Según dio a conocer La Tercera, la ex funcionaria -fue desvinculada a fines de diciembre- y contadora pública de iniciales L.E.N.S. envió a mediados de enero la denuncia al presidente del Consejo Directivo del Servel, en la que relata una serie de presuntos episodios de acoso por parte del director nacional.



Entre los episodios que mencionaría el texto, está uno en que García Aspillaga habría invitado a la funcionaria insistentemente a subir por las escaleras los 27 pisos de la Torre Centenario -donde se encuentra el Servel-, tras lo que le habría tomado el pulso tocándola en el cuello de una forma que ella interpretó como acoso. También se relata cómo la habría invitado a su oficina en ocasiones expulsando a otros trabajadores para poder estar a solas con ella, además de otras situaciones tendientes a intentar forzar un acercamiento que ella no quería.



En conversación con el citado medio, García Aspillaga negó los hechos presentados en la denuncia. “La denunciante se trata de una ex funcionaria respecto de la cual este Director y a solicitud del jefe directo de la misma, decidió no renovarle su contrata a partir del 1 de enero de este año por mal desempeño. La denunciante solicitó reunión conmigo el 15 de diciembre del año pasado para solicitarme que revocara mi decisión de no renovarle su contrata y ante mi negativa a hacerlo decidió presentar denuncia”, dijo.



Luego agregó: “Otro antecedente importante que confirma la infamia de esta denuncia lo constituye el hecho de que el 28 de diciembre recién pasado, un recientemente electo dirigente de una de las asociaciones de funcionarios y con quien la denunciante tenía una relación muy estrecha, ante mi negativa a cambiar mi decisión de no renovar contrata de la denunciante por mal desempeño, me amenazó con denuncia por acoso sexual. De lo anterior fueron testigos diversos funcionarios que estaban presentes. Le denuncia será investigada internamente y luego que se establezca la falsedad de los hechos imputados iniciaré acciones legales contra la denunciante”.



El Consejo del Servel deberá decidir a quién se encargará la investigación del caso.