Nacional 07-04-2020

Denuncian agresiones contra familia de séptimo contagiado por Covid-19 en la Región de Aysén

Este domingo las autoridades de Aysén, confirmaron el séptimo caso positivo por coronavirus detectado en la región, se trata de un trabajador de 43 años que permanece aislado en su domicilio en la comuna de Chile Chico.

La información fue ampliamente difundida la noche del sábado por redes sociales y generó que, en la pequeña comunidad ubicada en la cuenca del lago General Carrera, algunos agredieran verbalmente a la familia del trabajador vinculado a los 4 casos anteriores registrados en un centro de cultivo del litoral aysenino.

"Lamentamos sinceramente las filtraciones malintencionadas que se han hecho porque lo único que hicieron fue perjudicar a esta familia que incluso sufrió agresiones de parte de la comunidad, eso lamentablemente habla muy mal de nuestra condición de seres humanos", señaló la intendenta de la región de Aysén, Geoconda Navarrete.

A través de las redes sociales regionales, se filtró también un audio de un familiar del paciente, que relata que la noche del sábado debieron solicitar resguardo policial en su domicilio. Además explica que el hombre regresó el 28 de marzo a bordo de la barcaza y que por su propia voluntad se acercó al hospital, el lunes 30, tras conocer el caso positivo por Covid-19 de un trabajador del mismo centro de cultivo.

Según el mismo audio, el equipo médico habría insistido que se trataba solo de un resfrío y tras solicitar reiteradamente, recién este jueves lograron que le tomaran las muestras para realizar el examén PCR que confirmó, la tarde del sábado, el contagio por Covid-19.

"Es el primer residente que tenemos de este grupo de trabajadores de la empresa Ingelagos, se mantiene el nexo epidemiológico con los casos 3, 4, 5 y 6" explicó la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, quien agregó que "el día jueves pasado, recién comenzó a tener sintomatología que se tradujo en tos, quiero decir que el paciente comienza con sintomatología recién al sexto día".

La comunidad regional ha manifestado preocupación debido a que el hombre salió el viernes 27 desde Puerto Chacabuco, utilizando transportes públicos para su traslado hasta la localidad de Chile Chico, y según informó la autoridad sanitaria sólo se estaría realizando seguimiento a la familia del paciente confirmado.

Jaime Pradenas, presidente de la Junta de Vecinos La Unión, dijo que la comunicación entre la comunidad y las autoridades regionales ha sido muy escasa y no cuentan con las herramientas tecnológicas para recibir una información más rápida.

"Nosotros somos un pequeño grupo de una población, no podemos tener Skype, no podemos tener videollamadas. La única forma es acercarnos y que ellos nos abran las puertas un minuto, darnos la orientación que necesitamos, los pasos a seguir para dar tranquilidad a nuestras familias y vecinos", señaló el dirigente vecinal.