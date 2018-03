Política 03-03-2018

Denuncian al diputado PS Daniel Melo por violencia intrafamilia

El pasado 14 de diciembre se decretaron tres medidas cautelares en favor de María Isa- bel Sotomayor, ex pare- ja del diputado Daniel Melo (PS) tras presentar una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra: Una orden de alejamiento, rondas periódicas de Carabineros para visitarla y se le facilitó un teléfono prioritario para comunicarse con la institución. Así lo cuenta Lorena Astudillo, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y quien acompañó el día jueves a Sotomayor has- ta la sede del Partido Socialista, donde ambos militan, para solicitar formalmente la expulsión del diputado del conglomerado. En el lugar, se reunieron con el presidente del partido, Álvaro Elizalde, y el secretario general, Andrés Santander, a quienes entregaron tres documentos: una petición de expulsión al Tribunal Supremo de la colectividad, una carta de Sotomayor y otra de la actual presidenta de las Juventudes Socialistas. La denuncia La historia comienza hace cerca de una dé- cada, cuando ambos empezaron una relación de la cual nació un hijo, hoy de nueve años. El diputado ha señalado que dicha relación terminó hace dos, pero des- de la Red Chilena lo desmienten. En cual- quier caso, en diciembre pasado Sotomayor pre- sentó una denuncia por violencia intrafamiliar ante el Tribunal de Familia. 3 Medidas cautelares se decretaron contra el diputado «Luego de toda la encuesta de riesgo que hace la consejera técnica, consideró que había una violencia permanente y sistemática. Al no ser un solo episodio, el tribunal se declaró incompetente y lo envió a la Fiscalía de Ñuñoa. Por el domicilio donde ocurrieron los hechos, se traspasó a Fiscalía Centro Norte, donde la citaron a fines de diciembre», cuenta Astudillo. La abogada conocía a Sotomayor porque habían trabaja- do juntas en temas de género. Sotomayor ha sido, además, vicepresidenta de las Juventudes del PS. Por eso, considera Astudillo, era necesario llevar el problema hasta la sede del partido. La versión de Melo «Frente a la denuncia (...) donde se me acusa de supuestos actos de ‘violencia intrafamiliar’ en una relación pasada, declaro que dicha imputación es completa y absolutamente falsa», afirmó el diputado a Emol a través de una declaración escrita. Además, el parlamentario señala que la Fiscalía Centro Norte archivó la causa debido a «la falta de antecedentes que sustenten dicha denuncia», lo cual acompaña con la respuesta emitida por fiscalía a una diligencia que solicitó el pasa- do 2 de febrero, donde se señala que la causa de RUC 1707784978- 4 se encuentra «termina- da por archivo», pero no se detalla el contenido de la misma. «Es necesario aclarar que sobre mi persona no existe ninguna condena por violencia intrafamiliar, y las medidas cautelares (...) fueron dictadas sin haberse tomado declaración a mi persona», señala, al tiempo que se identifica como «activo defensor» en la temática de violencia en contra de las mujeres. «Convencido a plenitud de la falsedad de tal imputación, he colaborado con todos los requerimientos que la justicia ha solicitado, con tal de comprobar mi inocencia. Del mismo modo anuncio que “ejerceré acciones legales con el fin de restituir la honra y el daño realizado a mi persona», finaliza. «Frente a la denuncia (...) donde se me acusa de supuestos actos de ‘violencia intrafamiliar’ en una relación pasada, declaro que dicha impu- tación es completa y absolutamente falsa».