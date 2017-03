Nacional 07-03-2017

Denuncian ataques de limpiaparabrisas a conductor y un guardia de construcción en Las Condes

A una semana de haber anunciado una ordenanza que prohíbe la actividad de los limpiaparabrisas en la comuna de Las Condes, la cual debuta el 15 de marzo, el alcalde Joaquín Lavín informó la agresión de un grupo de personas que se dedica a este rubro en contra de un conductor y de un guardia de construcción.

El hecho se registró este domingo a las 20:45 horas en la intersección de avenida Presidente Kennedy con Alonso de Córdova, específicamente frente al Hotel Hyatt. "Un inspector municipal que se llama Marcelo Sarmiento llegó al sector y se dio cuenta que un limpiaparabrisas estaba discutiendo fuertemente con el conductor de un auto, el cual se había bajado", contó a Emol el edil. La pelea había comenzado cuando el automovilista se negó a pagar el servicio que ofrecía el limpiaparabrisas, ya que le había señalado que no lo requería, tras lo cual éste le sacó la plumilla del auto. El inspector municipal le solicitó el carnet al limpiaparabrisas y le curso una infracción por realizar actividades en la calzada, lo que está prohibido. Pero el hecho no terminó ahí. "Posteriormente se recibió una denuncia al teléfono 1402 (número de seguridad de la comuna) a metros de eso, al que acudió el mismo inspector y se dio cuenta que ese mismo limpiaparabrisas y otros dos más habían entrado a una construcción y habían agredido al guardia, le habían roto el celular, le habían roto los anteojos, etc. Ahí llegó también Carabineros", explicó Lavín. Esta vez, la discusión comenzó porque los tres hombres querían ingresar al lugar de la construcción para usar los baños, y el guardia se negó. Ante esta nueva situación de violencia por parte de los limpiaparabrisas en Las Condes, el alcalde destacó que al momento de ser cursada la infracción "nos dimos cuenta nosotros que esa persona de 31 años de edad tiene antecedente por robo en lugar no habitado y lesiones leves". Esto, para Lavín, significa que la nueva normativa que prohíbe esta actividad en las calles "está bien encaminada" porque "ratifica la idea de que hay delincuentes que se están escondiendo tras limpiaparabrisas". La controvertida medida ha sido bien recibida entre los vecinos de Las Condes, especialmente entre las mujeres, aseguró el alcalde. "Muchas dicen que apenas los ven desde lejos empiezan a sacar las monedas porque no se van a atrever a decirles que no", detalló.