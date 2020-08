Policial 28-08-2020

Denuncian en la PDI sabotaje a debate sobre nueva Constitución



Una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) para que se investigue el hackeo a una conferencia virtual en que se debatía sobre la necesidad de una nueva constitución, presentaron la Consejera Regional, Cristina Bravo, y la concejala, Sonia Maturana, quienes mostraron su preocupación por la violencia con que se efectuó el sabotaje.

Cabe señalar que en un foro que serviría de lanzamiento de la campaña por el apruebo y que era organizado por la agrupación "Unidas por el Apruebo Maule" aparecieron consignas, música, insultos y obscenidades en las cuentas de las participantes, entre las que estaban la senadora por el Maule, Ximena Rincón; la diputada Maya Fernández; la ex Senadora Carmen Frei y la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez.

“Denunciamos este sabotaje a una actividad democrática de apoyo al Apruebo. La actividad fue interrumpida por hackers pro rechazo y fuimos atacadas con ofensas de grueso calibre y amenazas. Lo primero es que no nos van a amedrentar, al contrario, con más fuerza las mujeres nos sumaremos al Apruebo, pero resulta fundamental que estas preocupantes actitudes de personas vinculadas al Rechazo se investiguen y sean sancionados sus hechores. Hoy la violencia es virtual, pero no queremos que mañana sea física”, sostuvo la autoridad regional.