Policial 16-07-2022

Linares: Denuncian en PDI presunto maltrato animal en dependencias de canil municipal

Tras recibir videos ciudadanos, sobre eventual maltrato a animales y mal manejo de canes, incluso con cachorros muertos y lanzados a fosas y pozos sin manejo sanitario en el sector del Canil Municipal, un grupo de concejales de Linares recopilaron los antecedentes evidenciados por residentes del lugar y materializaron una denuncia formal.

Según explicó el Concejal Marco Ávila, “frente al inaceptable estado del Canil Municipal ubicado en el sector de La Invernada, en San Antonio Encina, hemos presentado junto a los colegas concejales Myriam Alarcón, Jesús Rojas y Carlos Castro, una denuncia ante la PDI por maltrato animal. Creemos necesario tomar medidas urgentes”, precisó.

Consultada la Municipalidad de Linares sobre estos graves hechos, indicaron a través del Encargado de la Veterinaria Municipal, Víctor Reyes, que no habían recibido hasta la fecha ninguna denuncia formal por parte de los concejales. Sin embargo, se constituyó un equipo municipal a verificar en terreno el estado del Canil, para elaborar un informe con los resultados de la inspección durante las próximas horas. Explicó que “encontramos una fosa con agua lluvia, un hoyo que tienen para dejar la viruta que utilizan… y no nos explicamos la procedencia del cachorro encontrado muerto en otra fosa que se observa en los videos de denuncia publicados. Nosotros como veterinaria y unidad técnica no hemos autorizado el ingreso de ningún cachorro al recinto, ni tampoco ellos lo tienen registrado. Hasta el momento no está claro pero de todas maneras cursamos una multa a la empresa licitada”.

Durante el mediodía de ayer y a raíz de la presentación de la denuncia, personal de la PDI de Linares y Talca llegó hasta el Canil Municipal, para iniciar la investigación respecto de los hechos.