Policial 06-09-2019

Denuncian hecho delictual en estacionamientos de Homecenter en Linares

Delincuentes abrieron vehículo y "reventaron" guantera de un agricultor, en los estacionamientos de Homecenter en Linares.

El afectado, Ramón Salgado, relata que exigió explicaciones de las presencia de estos antisociales en esa área a la empresa, "pero se lavaron las manos de cualquier responsabilidad, lo que considero insólito, ellos deben responder por garantizar seguridad a sus clientes".

La denuncia la interpuso el miércoles en Carabineros, pero advierte que esto fue un seguimiento: "estuve en el Banco momentos antes, me parece que realizaron un seguimiento a mi trayecto hasta esta tienda y, cuando me ven bajar, aprovecharon de ejecutar su plan. Lo insólito es que activé el seguro del vehículo, pero ni siquiera hicieron fuerza en la puerta, por lo que sospecho que pudieron haber utilizado un inhibidor de señales, por eso les fue tan fácil acceder al interior del auto. Afortunadamente, no tenía ni dinero ni especies de valor en la guantera."

Ramón Salgado aporta con estos datos, sobre todo, para advertir a la comunidad, sobre el accionar de estos delincuentes y lo vulnerable de la seguridad pública. Y la total indiferencia de la tienda donde ocurrió el ilícito.