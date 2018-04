Política 06-04-2018

Denuncian instructivo que ordena suspender todas las actividades de los servicios públicos

El Diputado por El Maule, Alexis Sepúlveda Soto (PRSD) denunció que la Intendencia Regional del Maule comenzó a distribuir un instructivo en donde se imparte la orden de suspender todas las actividades protocolares, ceremonias o cualquier otra actividad relacionada con la función del servicio, hasta la determinación definitiva de la autoridad regional.

Sobre el particular, el parlamentario solicitó a través de la Cámara de Diputados, oficiar al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, respecto a la legalidad y pertinencia de dicho instructivo.

Para el Diputado Alexis Sepúlveda “esta instrucción me parece que raya en lo irrazonable. No podemos paralizar los servicios públicos. Habría que preguntarle a la ONEMI, si a lo mejor ¿puede acudir a una emergencia y no lo puede hacer producto de esta instrucción? Eso es inaceptable”.

“Existen servicios estratégico de nuestra región que deben seguir con su actividad por la naturaleza de funciones ante cualquier evento”, señaló, afirmando que espera pronta respuesta desde el Ministerio del Interior.