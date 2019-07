Nacional 26-07-2019

Denuncian nuevo caso fallido de donación de órganos en La Araucanía

La familia de un trabajador de 27 años denunció un nuevo caso fallido de donación de órganos, otra vez en Temuco, Región de La Araucanía.

Según consigna el Diario Austral , Carlos Parra Lizama, de 27 años, fue atropellado por una camioneta el fin de semana en Lonquimay, fue trasladado al hospital local y luego derivado a Victoria y desde allí trasladado al Hospital Regional de Temuco, donde se constató su muerte cerebral.

El joven era donante, pero según dijo su prima Daniela Marín "no hubo acercamiento con ningún equipo de salud, pese a que la familia estaba dispuesta a efectuar la donación de sus órganos, porque era el deseo de él".

El joven, agrega El Austral, era legalmente donante y había manifestado en vida su deseo de entregar sus órganos cuando ya no estuviera con su familia.

La esposa del padre del fallecido, Magnolia Alarcón, dijo haber preguntado al doctor a cargo por qué no se podían donar sus órganos, "y me dijeron que por haberle hecho la autopsia no se podía nomás".

Jeannie Ackermann, vecina de Lonquimay y madre de una joven transplantada, criticó también lo ocurrido, señalando que " este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. Estuve conversando con la mamá de Carlos y su dolor es inmenso".

La mujer añadió que la madre del fallecido "quería que su hijo siguiera viviendo en otras personas, nosotros nos hemos encontrado en más de una ocasión en esto y no sabemos dónde está fallando el sistema. En las regiones no funciona, porque está muy centralizado en Santiago".