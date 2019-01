Policial 18-01-2019

Denuncian presunta negligencia médica en Hospital de Linares en caso de madre que perdió embarazo y se mantiene grave

En estado grave en la Clínica Las Condes, en la Región Metropolitana, permanece Nataly Molina Quiroz, funcionaria del Hospital de Linares, quien el viernes pasado arribó al recinto con un embarazo de mellizas y problemas hepáticos. Ambas resultaron fallecidas y su madre actualmente está en espera de un trasplante de hígado.

Su esposo, Juan Gutiérrez, explicó desde Santiago que “el viernes pasado, cuando llegamos al recinto asistencial, les dijimos que la situación era complicada y que se requería actuar rápidamente para salvar a nuestra niñitas y a Nataly, pero no nos hicieron caso, nuestras hijas tenían 7 meses y 15 días de gestación. Recién a mediados de semana, pudimos trasladarla a Talca y luego de ahí, la derivaron a la Clínica Las Condes. Las próximas 48 horas son cruciales para saber si se estabiliza o será necesario, incluso, un trasplante de hígado para mejorar su condición”.

Isabel Quiroz, prima de Nataly, explicó que “aquí tiene responsabilidad el Hospital y el médico que la atendió. No quisieron realizar el parto en un momento que pudo ser crucial para salvarles la vida a las niñitas. Es tanto el absurdo, que el domingo la familia tuvo que pagar para que viniera la persona que debía hacer una ecografía”.



En el Hospital de Linares, los funcionarios activaron una cadena de oración por Nataly Medina Quiroz, además de solicitar dadores de sangre.





SUBDIRECTOR MEDICO



En tanto, el Subdirector Médico del Hospital de Linares, Francisco Azócar, entregó la versión del recinto sobre el caso: “Ella ingresó el viernes, con un cuadro de insuficiencia hepática fulminante, una emergencia obstétrica que no tenemos claro sus orígenes porque se atendía de manera privada y no manejamos su ficha clínica. Se hospitalizó y como se agravó, se le trasladó a Talca y de allí la derivan a Santiago. Respecto de las dudas de la familia, no tenemos una denuncia formal hasta el momento ingresada y, por lo tanto, no hay investigación sumaria ni sumario alguno sobre la actuación del médico que ellos cuestionan. En el cuadro de ella, una colestasia... no hay una indicación perentoria de interrumpir el embarazo. Tengo alguna información general, pero no tenemos claro en el momento en que fallecen las niñas.”