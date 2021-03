Crónica 10-03-2021

Denuncian sesgo político en proyectos de asfalto de caminos básicos en el Maule



Candidata presidencial DC y candidata a Gobernadora Regional dieron a conocer análisis de proceso de licitaciones. “Apenas tres caminos básicos de comunas con alcaldes de oposición serán asfaltados vía convenio MOP Gore-Maule. Esto es extremadamente preocupante en un año de elecciones”, dijeron

Un marcado sesgo político en la ejecución de proyectos de asfalto de caminos básicos en el Maule, denunciaron la senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, y la candidata a gobernadora regional de la Unidad Constituyente, Cristina Bravo, quienes dijeron que se trata de una situación particularmente grave, primero porque afecta a comunidades que por año esperan mejorar su calidad de vida y, por otro, porque puede incidir en el proceso electoral en curso.

Rincón y Bravo dijeron que tras analizar las licitaciones en curso,publicadas en el Diario Oficial, se determinó que sólo tres de 21 nuevos caminos básicos a asfaltar, corresponden a comunas con alcaldes de oposición, siendo los 18 restantes para gobiernos locales al mando de jefes comunales oficialistas.

“Apenas tres caminos básicos de comunas con alcaldes de oposición serán asfaltados vía convenio MOP Gore-Maule, lo que es una cifra muy baja y preocupante, en una año de elecciones. Nos parece que acá es necesario revisar a fondo, pues hace casi un año junto a Cristina Bravo denunciamos este sesgo político en el uso de los recursos MOP-Gore Maule y seguimos con el mismo problema. ¿San Rafel o Molina no necesitan asfaltos? ¿Toda la red caminera de Rauco y Romeral está en óptimas condiciones? Creemos que no y por eso nuestra preocupación”, dijo la parlamentartia por el Maule.

Añadió que cuando el Ministerio de Obras Públicas cuenta con un presupuesto historico, debido al plan de reactivacion, debe haber una distribucion equitativa en el territorio.

Cristina Bravo lamentó una distribución de proyectos que, al menos es deficiente, y dijo que desde la Gobernación Regional buscará corregir esta anomalía. “Cuando se distribuyen proyectos de la forma en que se está haciendo, no se daña a los alcaldes o alcaldesas de Oposición, se daña a vecinas y vecinos que llevan años esperado por un camino que mejore su calidad de vida”, precisó la carta de la Unidad Constituyente a la Gobernación Regional.

Finalmente, Ximena Rincón y Cristina Bravo recalcaron que en la elaboración del convenio hubo un marcado sesgo político, que deja a las comunas oficialistas con el 80 por ciento de los kilómetros a asfaltar, lo que no se compara con los convenios anteriores.

“Tal como está el convenio MOP-Gore Maule contraviene normas básicas sobre equidad y buen uso de los recursos públicos, sobre todo ahora que estamos en periodo de campaña. Lamentamos que pese a hacer ver esta realidad, el sesgo se mantenga y se afecte a miles de personas que nada tienen que ver con la actividad político partidaria”, concluyeron.