Nacional 14-04-2019

Denunciantes de Karadima revelan que Celestino Aós les pidió "perdón por las faltas cometidas por la iglesia"

El administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, se reunió este viernes con los denunciantes de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo en la sede de la Fundación para la Confianza, luego de aterrizar en Chile tras su encuentro con el Papa Francisco en Roma para abordar la crisis al interior de la iglesia católica chilena. Tras el encuentro con el ex obispo de Copiapó, Murillo explicó que "lo primero que hizo fue pedirnos perdón por las faltas cometidas por la Iglesia, por la falta de acogida y la falta de responsabilidad, eso fue una actividad muy notable y loable, pero al mismo tiempo vimos que este tiempo es de verdad, justicia y reparación".

"Él siente que hay una deuda infinita que no es salvable con las víctimas, y que de alguna manera hay un desafío de cómo generar o enfrentar o iniciar un proceso de reparación ", añadió. Junto con ello, comentó que "la reparación va a ser lo único que va a devolverle la confianza a la gente en la Iglesia, así que quedamos tranquilos, conformes, y como lo dijimos también cuando tuvimos la visita en el Vaticano: lo más importante acá ya no son ni las palabras, ni los discursos, ni las cartas, sino que los hechos concretos de verdad, justicia, reparación y particularmente hoy también de prevención". Juan Carlos Cruz complementó: "Le planteamos distintas cosas, pero está llegando, tiene que organizarse, pero sí tiene un sentido de tremenda urgencia respecto a lo que sí tiene que hacer, porque el estado de la Iglesia que dejaron Errázuriz, Ezzati, es lamentable, y no sólo con las personas que han vivido el tema del abuso sino que con el Clero de Santiago y el Clero de Chile que no tienen norte. Quizás ahora yo veo aires nuevos y una esperanza nueva para la Iglesia en Chile". En línea con lo expresado por su compañero, recalcó que "quedamos tranquilos, el tiempo de las palabras se terminó, ahora hay que hacer cosas, hay muchas personas, muchas víctimas que están esperando las palabras que hemos recibido nosotros y mucho más que palabras, acciones concretas". Por su parte, James Hamilton dijo que "hoy día es necesario acciones, y venir para acá es una acción y en ese sentido agradecemos el gesto de haber venido a la Fundación para la Confianza. El desafío es enorme porque hay muchas personas que han sido víctimas, que han vivido situaciones abusivas en distintos planos y que están esperando también un gesto. Esto me parece que abre un camino hacia adelante y esperamos que también se transforme en acciones para todos". Por último, señaló que "el Estado tiene todos los elementos necesarios para ponerse los pantalones y empezar a defender a los niños, si el Estado no se hace cargo ahora después de todo lo que ha pasado quiere decir que son Estados frustros y Gobiernos traidores de la población de los más desvalidos".