Deporte 14-02-2021

Departamento de Deportes de Linares Dio el vamos oficial a los talleres y capsulas deportivas on line que se realizaran todos los días



Se puede acceder gratuitamente on line

Comenzaron los distintos talleres que esta impartiendo el municipio local a través del fan page del departamento de deportes de la Corporación municipal, en este sentido uno de los profesores, Mauricio Peña , dio a conocer la gama de capsulas deportivas on line “ estamos realizando hace un tiempo , diferentes talleres utilizando las plataformas virtuales , como por ejemplo : baile entretenido , futbol , boxeo ,talleres para el adulto mayor , talleres funcionales a accediendo al fan page de la página en Facebook de Deportes y Recreación . A ello se suma la plataforma mit. Es una gran vitrina de actividades deportivas, para quienes están casita dándoles la oportunidad que puedan realizar actividad física. Los horarios están en nuestra página, donde principalmente se t5rabaja en la mañana con los adultos mayores y en la tarde el resto de las disciplinas deportivas. Estos talleres están a cargo de profesores experimentados en la materia, profesores de educación física, quinesiologos, vale decir una pauta dada por quienes saben lo que sin duda entrega una tranquilidad a quienes participan desde sus hogares.

En torno a esta oferta de talleres de manera on line que imparte el Departamento de Deportes, el alcalde de la comuna Mario Meza Vásquez, dijo “en este plan paso a paso, en la etapa 2, queremos retornar y difundir lo han sido los múltiples talleres y las iniciativas deportivas que, junto a la oficina municipal de deportes, hemos estado desarrollando durante este último tiempo. Queremos invitarlos a continuar presenciando las más de 20 capsulas y talleres que se están desarrollando de lunes a viernes, sin parar en las múltiples disciplinas deportivas. El hecho de estar en casa con pandemia encerrado, no es obstáculo para que nosotros podamos estimularlos para que practiquen deporte y los adultos mayores actividad física”.

Por sui parte el director de la Oficina de Deportes del municipio linarense, Víctor Campos “estamos nuevamente realizando las plazas activas, como se hizo en los parques abiertos a través de la vía on line. La invitación extendida a la página del fan Page de la municipalidad de Linares. Hay una gran gama de deportes: zumba, baile entretenido, entrenamiento funcional, clases de boxeo y capsulas deportivas de tai chi y muchas otras alternativas. Esperamos que la gente nos siga acompañando y se conecte, en las distintas disciplinas que son gratuitas y las puedes disfrutar desde tu casa.

La invitación para que todos puedan se puedan sumar a esta iniciativa haciendo deporte virtual desde el fan Page del Departamento de Deportes de la Corporación municipal de Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo