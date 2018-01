Crónica 07-01-2018

Departamento de Salud con positiva evaluación en Yerbas Buenas

El Departamento de Salud Municipal de Yerbas Buenas, ha sido el único servicio que no se encuentra con deudas. Así lo dio a conocer el director comunal de salud doctor Héctor Concha, precisando que lo anterior “obedece al buen trabajo en equipo”.



“A nosotros nos miden por las metas sanitarias que entrega el Ministerio de Salud, donde anduvimos bastante bien, tanto en el índice de atención primaria como en las metas sanitarias. Además, la encuesta de satisfacción usuaria que se realiza en el mes de noviembre por parte de una empresa externa, arrojó que el Departamento de Salud junto con el equipo de Cesfam y las postas , quedaron en la lista 1 de excelencia, por lo cual los funcionarios recibieron un bono que no deja de ser importante”, afirmó.



Con respecto al tema de finanzas, el doctor Concha dijo que “para el año 2018 establecimos una deuda flotante de 20 millones de pesos, que es muy baja , considerando que el departamento de salud tiene un presupuesto de 3 mil millones de pesos, de tal manera que una deuda de casi 20 millones de pesos es bastante buena. Una vez terminada esta deuda flotante que nosotros establecimos en el presupuesto, deberíamos establecer un superávit , por lo que empezamos con valores positivos. No solamente pasamos bien desde el punto de vista económico, sino que también pudimos cancelar todas las actividades que realizamos durante el año 2017, aumentando las horas médicas, las horas odontológicas, las horas de los diferentes profesionales que atienden en el Cesfam y las postas, y además se logró cancelar la compra de vehículos, junto con aumentar las horas de atención al público”.



Señaló, finalmente, que se invirtieron 150 millones de pesos en medicamentos, con la finalidad de asegurar la entrega a los pacientes de esta comuna que tiene una alta densidad rural.