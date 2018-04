Social 15-04-2018

Departamento de Salud realiza exitoso operativo en localidad de Nirivilo

Diversos profesionales y programas llegaron hasta la plaza del ancestral poblado para atender a los vecinos y realizar actividades en Promoción de Salud, las que se replicarán en otros sectores de San Javier



Un importante y el primer operativo de salud organizó la Dirección Comunal del ramo en la localidad de Nirivilo, hasta donde se trasladaron diversos profesionales y programas que se ejecutan en convenio para atender a los pacientes no sólo de dicha localidad, sino que de sectores cercanos como Barrancas, La Palmilla, Valle de Pichamán y otros que llegaron hasta la plaza del sector el pasado fin de semana, lo que fue excelentemente valorado por la comunidad.



“Esta bueno, porque es una gran cosa que se de aquí, así que me voy a tomar la presión y que me puedan echar una miradita a la vista; pero agradecido porque está todo bonito aquí en la plaza” sostuvo Oscar Cáceres del sector Valle de Pichamán.



“Me parece una instancia súper buena, porque aparte los vecinos de sectores más apartados pueden venir a atenderse, a nosotros también como comunidad nos sirve montones, por el hecho que a veces se nos complica un poco viajar a la ciudad de San Javier por tema de los niños, trabajo; entonces esta instancia es muy buena y debemos aprovecharla muy bien. Yo me hice varios exámenes y consulté por temas dentales” comentó Pamela Valenzuela de Nirivilo.



“Muy bueno, yo pertenezco al Consejo de Salud y soy el Presidente Comunal del Consejo, así que me controlé la vista y me dijeron que tengo que ver al especialista oftalmólogo, pues me está fallando uno de mis ojos, pero está muy bueno para toda la gente del sector”, indicó Nolberto Albornoz.



La idea de la Dirección Comunal de Salud Municipal y consensuada con el Alcalde de la Comuna, Jorge Ignacio Silva Sepúlveda es llegar a todas las localidades en donde existen Postas de Salud Rural y Estaciones Médicas; para de ahí abarcar otras localidades apartadas y finalizar en el área urbana de la ciudad.



“La idea nuestra este año es poder salir no solamente a atender en box, sino que hacer promoción, hacer vida sana y traer al equipo a las comunidades, así que estamos en Nirivilo con un grupo de asistentes sociales, tenemos psicólogos en la parte de salud mental, el equipo de vida sana con el estilo de vida saludable; tenemos a Promoción de la Salud que ha convocado muchas actividades este año; vacunación contra la influenza sólo en adultos mayores, más EMPA y pinta caritas con las tías de Chile crece Contigo; queremos salir de los box cerrados y acercarnos mucho más a la ciudadanía”, señaló Adela Jaque, Directora del CESFAM de San Javier.