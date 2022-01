Deportes 21-01-2022

Deporte amateur: La Víctor Zavala Bravo ya tiene sus monarcas del campeonato de preparación vuelta al fútbol



En serie de Honor, San Antonio Lamas se puso la corona

Había mucha ansiedad para el retorno al fútbol amateur, aunque también mucha prudencia en cada partido. Incluso algunos jugadores prefirieron cuidarse y no disputar este torneo de preparación de vuelta al fútbol. Uno de los equipos que no siguió su participación fue Oscar Bonilla.

Para el timonel de la Zavala, Claudio Cofré Arévalo, “fue un torneo que nos dejó muy conformes como asociación porque regularizamos el tema económico, puesto que tenemos compromisos que cumplir cada mes, porque fue muy complicado en los años anteriores con la pandemia y las restricciones que nos impedían jugar. Hubo algunos clubes que no estaban de acuerdo con volver a las canchas, pero fue el consejo de presidentes el que toma esta decisión de regresar al fútbol, pero con todas las medidas, una de ellas fue jugar en cuatro series solamente para tener los espacios para que una vez finalizada la serie los jugadores se retiraran del recinto, para dar paso a otra categoría. Quizás quedamos en deuda con la serie de 50 años, por no tomarlos en cuenta en este campeonato, pero preferimos que se cuidaran producto de esta situación sanitaria, ya que a esta edad es más difícil la recuperación en caso de tener algún contagio. En lo futbolístico se realizaron más de 300 nuevas inscripciones en todo ámbito lo que fue muy positivo en lo relacionado con recursos”.

LOS SUPER CAMPEONES Y VICE CAMPEONES

La competencia en la Zavala finalizó con la última fecha al rojo vivo, puesto que había dos equipos que luchaban por el título en la serie de Honor. Pero, San Antonio Lamas, con mucha humildad, aprovechó la oportunidad para marcar la diferencia y superar al cuadro de Baquedano y transformarse en el monarca en esta categoría. El vice campeón fue Diablos Rojos.

En la serie Primera Adulta, el campeón fue Juventud Batuco, y segundo Diablos Rojos. En 35, Diablos Rojos se quedó con el trofeo, dejando a Nacional en la segunda posición.

Los viejitos que celebraron en la serie 45 -50, fueron los de Caupolicán, que realizaron una tremenda campaña que se plasmó con la corona en el campeonato de preparación de la Zavala. La segunda posición fue para Diablos Rojos.

BRINDÓ CON LA COPA

Aprovechar la ocasión también a través de esta página deportiva , para saludar al elenco de San Antonio Lamas , que fue fundado un 20 de enero 1961 , vale decir ayer cumplió 61 años de historia en el fútbol amateur. Como institución comenzó sus primeros pasos en la Liga Campesina en aquellos años, para luego incorporarse a la Asociación Víctor Zavala Bravo. Nuestro afecto para su presidente Carlos Gutiérrez y a todos los hinchas de este prestigioso club que celebró su cumpleaños sumando una nueva estrella en la serie de Honor.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo