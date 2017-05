Opinión 03-05-2017

Deporte escolar en Linares, otro modo de crecer sano

Hoy dedicaré tiempo al deporte escolar; ese el cual muchos niños y niñas debiesen vivir al menos un par de veces en su época escolar; ese que rehúyen los mismos directivos de los establecimientos educaciones, ese que muchos docentes tratan de dominar con sus dirigidos y otros tantos lo consideran una obligación más dentro de su actividad profesional.

La verdad es que la mejor época para el desarrollo e interacción social de un individuo joven se realiza a través del juego, ya que se permite representar roles, se genera identidad, autovalencia, confianza y autosuperación. Se aprende a competir por un bien mayor al personal y se logra avanzar en metas trascendentes a lo cotidiano que se vive. Sin ello, los individuos jóvenes caen en estados abúlicos, en la desidia y el conformismo.

El deporte escolar siguiendo los preceptos fundadores de la Educación Física, resalta gracias al constante aprendizaje del “ser”, del “aprender ser” y del “hacer” en un medio controlado y favorecedor de la virtud y el espíritu olímpico. Es por ello que es primordial para la forjar individuos sanos, polivalentes y consecuentes con el mejorar día a día; para otros es poder lograr superar obstáculos que la propia vida les ha impuesto… y para otros es otra oportunidad de ver la vida de un modo alegre y divertido, cosa que hace mucho tiempo en nuestra forma de educar a los jóvenes se ha ido perdiendo progresivamente.

En Linares, vemos que el deporte escolar tiene la característica de masividad, que conglomera en diversos momentos y deportes a la comunidad escolar tratando de ser un aliciente de competitividad entre establecimientos educacionales, y muchas veces, de prestigio institucional.

El aspecto formativo que presenta el deporte escolar en Linares es digno de imitar, se congrega a muchos nóveles deportistas, que con mayor o menor grado de conocimiento del deporte a practicar dan todo de si por superar al rival de turno. Pero a su vez con claros baches técnicos, tácticos y administrativos que implican una caída sustancial en el nivel deportivo entregado y que a la postre solo les permite llegar a los límites comunales.

Es sabido que el competir por competir no tiene mucho sentido, y más cuando el rival que espera fuera de los límites comunales supera toda ambición por escalar cada día un peldaño más arriba. Esto no es culpa de los jóvenes ciertamente, ya que ellos son el simple reflejo de lo que obtienen tanto de parte de su profesor, de su establecimiento y del torneo que anualmente se les presenta.

En sí, el llamado es (y con altura de miras por supuesto) a los profesores y técnicos que soportan este nivel deportivo, que no solo se remitan a juntar a los deportistas el día del partido, que si tienen entrenamientos los programen al igual que sus clases; que si no tienen los conocimientos se perfeccionen y con ello a su vez exijan que sus colegas también lo hagan. Que gracias a sus progresos personales se mejore el nivel de competencia, ya que, al saber más, la exigencia es mayor tanto para deportistas como para jueces, así como para la organización de estos eventos.

No quedemos en que nuestro “poderío” deportivo llega hasta el límite con San Javier por el norte y Parral por el sur; que a la primera oportunidad que se logra detectar a un potencial deportista, este tenga que migrar a otras ciudades para desenvolverse como corresponde a su nivel y que sienta el vacío que sus propios formadores le hacen, en vez de invitarlo a entregar lo que aprende afuera para que así su grupo de amigos y compañeros de equipo se puedan nivelar.

Hagamos de una fiesta cada partido o torneo; que los establecimientos implicados generen sus barras y vayan a alentar a sus compañeros; así como antaño tuve la suerte de vivir finales en el deporte que practicaba – básquetbol – entre Instituto Linares y el recordado JIM, en el Gimnasio Ignacio Carrera Pinto, con los dos bandos repletando el recinto a máxima capacidad. Esos recuerdos no se le debiesen negar a nadie, esa percepción de saberse parte de algo, el sentirse identificado con algo.

Miremos el deporte como una fuente inagotable de experiencias volitivas, que permitan a estas nuevas generaciones ser mejores, que su alegría y ansias puedan ser conducidas a través de una actividad deportiva y que en conjunto con los establecimientos educacionales, la red extraescolar y la familia le regalemos a nuestros niños y jóvenes momentos que marcarán su vida, que sembrarán su camino y quizás a más de alguno le permita llegar más alto en la vida.



(Francisco Retamales Muñoz,

Profesor Educación Física

Especialista en Alto Rendimiento Deportivo)