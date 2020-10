Deporte 20-10-2020

Deportes Concepción recibirá a Deportes Linares en partido que se jugará mañana en el Ester Roa desde las 15:30 horas



Albirrojos con modificaciones



Ayer, se cumplió un año de la obtención de los albirrojos del titulo de la Tercera División. Los tiempos cambian, la realidad es totalmente distinta. Ambos clubes ahora no la pasan bien en el torneo de la Segunda Profesional. Lo único es que en la banca se mantienen los mismos, será sin duda una revancha para Luis Pérez Franco, que cayó en la última presentación de los linarenses en el mundialista Ester Roa Rebolledo. Una de las bajas que tendrán los linarenses es Vicente Terán, aunque esperan confiados que puedan aparecer nuevos rostros, uno de ellos el paraguayo Portillo, una de las sorpresas, y podría incluir también a Alejandro Fariña, si es que llega la autorización, al igual que la de Quiroz. En el último partido recordar que Barrera se desmayó en el estadio Fiscal de Talca. En las últimas horas se realizó un electrocardiograma, donde se esperaba el resultado.

Quien estuvo a cargo de la práctica en la jornada de ayer fue Albert Chacón, quien manifestó que “los muchachos están muy motivados, realizamos un trabajo de alta intensidad, pensando en el rival de mañana. Sabemos que Concepción tiene un juego bastante dinámico, con un sello definido, cuando no tienen el balón te presionan y eso es lo que practicamos. Terán, tuvo una pequeña contusión, se dobló el tobillo y en una semana más estaría disponible. Tenemos pocas variantes por la banda derecha que ha sido nuestro talón de Aquiles, por eso necesitamos un jugador experimentado en esa posición. Hemos tenido que probar algunos jugadores, por eso estamos esperanzados en que puedan llegar los pases de Quiroz y Fariña en esa zona”.

Para esta jornada está programado analizar el rival a través de videos y por supuesto ver en lo que fallaron y la táctica fija.

"Todavía no tenemos un equipo titular para armar el sistema de juego", acotó .

Son dos equipos que están necesitados de triunfos, porque no les ha ido bien en el presente campeonato.

Los penquistas están penúltimos con 4 puntos, con 5 partidos jugados, 1 victoria, 1 empate y tres derrotas. El equipo del “chino” González, viene de igualar en su casa ante Recoleta. La última alineación fue con: Sebastián Contreras, Bastián Henríquez, Diego Díaz , Fabián Ramírez, José Antonio Rojas, Benjamín Cruces, Bryan Fuentes, Rodrigo Toloza, Alex Díaz , Daud Gazale e Ignacio Sepúlveda.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo