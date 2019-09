Deporte 08-09-2019

Deportes Linares buscará seguir con el liderato ante el colista

Partido se juega desde las 18:00 horas

Luego del empate con un sabor amargo en el duelo ante Municipal Santiago, los albirrojos quieren seguir mandando en la competencia del torneo de Tercera División. Por eso en la semana trabajaron en cancha sintética, porque el partido de esta tarde se disputará en este tipo de superficie. Al frente tendrán al peor equipo de la competencia con 22 encuentros de los cuales suman 20 derrotas y sólo 2 triunfos. Incluso tendría sus días contados en la competencia. Y asoma como un serio aspirante a perder su cupo en esta categoría.

En la previa del partido, Aarón Araya el “bíblico”, manifestó que han trabajado muy bien esta semana y van por los tres puntos: “en lo personal estoy entrenando en forma normal y la meta es recuperar el nivel que venía mostrando antes de la lesión. Me gustaría ingresar desde el primer minuto”.

En el mediocampo estará el linarense Lucas Mondaca, quien opinó: “trabajamos muy bien en la semana, realizamos dos veces practica en cancha sintética, para habituarnos al duelo de esta tarde, donde entraremos con todo por los tres puntos, porque en estos cotejos no debemos dejar nada al azar. Hemos hechos las cosas bien porque tuvimos una buena semana”.

Una de las bajas importantes que tendrán los linarenses será la del “comandante” Julio Castro, que debido a la acumulación de cartulinas amarillas no podrá jugar ante el equipo que marcha último en la tabla de posiciones.

La ultima vez que se enfrentaron fue por la fecha número 9, en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, con goles de Nazareno Fernández y Julio Castro desde los doce pasos.

Recordar que los dos únicos partidos que ha ganado de local, el cuadro de Ferro han sido a Real San Joaquín y Osorno. El resto puras derrotas. Llama a la atención que no han empatado en lo que va del torneo.

Por su parte Deportes Linares ha jugado 6 partidos de visita, donde continúan invictos. La ultima victoria fue en Villarrica ante Pilmahue por 3 a 0.

De acuerdo a una versión emanada desde el interior del cuerpo dirigencial de Deportes Linares, es muy factible que el próximo partido frente a Unión Compañías, se dispute el domingo 15 de septiembre a contar del mediodía, con el objetivo de no dar ventajas deportivas, porque en estas instancias todo es válido , más aun en la recta final del campeonato de Tercera División , donde está en juego el ascenso al balompié profesional, información que podría ser ratificada durante la próxima semana.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo