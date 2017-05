Deporte 16-05-2017

Deportes Linares cayó por la mínima al minuto 95 frente a Rengo

Los dirigidos por Manuel González no pudieron con el puntero, en la cuarta fecha del torneo de la Tercera División.

Deportes Linares cayó frente a Rengo por 1 a 0 en la Región de O´Higgins, en la cuarta fecha del torneo de la Tercera División, con un gol convertido por Mairon Lobos en el minuto 95.

Fueron unos 70 linarenses los que acompañaron a Deportes Linares en este partido, que se mantuvo a 0 en los 90 minutos reglamentarios; es por eso que fue tan triste para el plantel y los hinchas que el triunfo de Rengo llegara en los 5 del complemento.

“Hicimos un buen partido, era difícil jugar de visita con el puntero, nos paramos bien, pero creo que fue injusto el triunfo para ellos. Al final deberíamos haber tenido más el balón, creo que ahí nos faltó experiencia”, manifestó Alejandro Fariña, Jugador de Deportes Linares.

Las críticas contra el arbitraje no se hicieron esperar, esto por un penal que no se cobró en favor de Linares, pero también por los más de 7 minutos que se jugaron después que terminaron los 90 reglamentarios.

“Hubo varios errores arbitrales que condicionaron el juego, por ejemplo una falta contra Cristian Liencura y el arquero de Rengo lo reconoció. Lamentablemente el juez del partido no lo creyó así, el gol también salió de una jugada polémica, pero ya está, perdimos y tenemos que seguir trabajando, pero pese a eso me quedo contento por la dinámica que mostró el equipo”, indicó Cristian Saldías, dirigente de Deportes Linares y encargado de la delegación que viajó a Rengo.

Por su parte el arquero de Rengo, Eduardo Miranda, reconoció el penal: “Deportes Linares es un equipo bastante respetable, en el primer tiempo nos complicaron en demasía; yo agarré al jugador, la verdad es que fue penal, pero el árbitro no lo cobró. La semana pasada nos tocó a nosotros, esto es el fútbol”.

Otro tema que provocó problemas en el viaje fue el trato recibido por el plantel, dirigentes e hinchas que estuvieron en Rengo, esto por parte de la dirigencia del puntero. No dejaron que el bus ingresara al estadio y desconocieron el acuerdo con ANFA de las 25 entradas de cortesía.

“Hubo varias falencias, no cumplieron con lo que indicaba el reglamento, no había camillas, ni peloteros, ni paletas para los cambios, queríamos interponer algún reclamo, pero lamentablemente para poder reclamar hay que pagar 300 mil pesos y el club no está en esas condiciones al día de hoy, además la cancha estaba con un pasto de 5 centímetros y eso afecta el juego de los equipos”, concluyó Saldías.

RESULTADOS

Chimbarongo 0- Real San Joaquín 0

Rengo 1 – D. Linares 0

Limache 0 – Atlético Colina 1

Mejillones 1 – Estación Central 3

F.Vial 1 – Tomas Greig 0

Gasparín 1 – Lautaro Buin 3

TABLA DE POSICIONES

1.- Estación Central 10

Rengo 10

3.- F.Vial 9

4.- Lautaro de Buin 7

Real San Joaquín 7

6.- Brujas de salamanca 6

A. Colina 6

8.- G. Velasquez 4

Chimbarongo 4

10.- D. Linares 3

Tomas Greig 3

Limache 3

Gasparin 3

Ovalle 3

15.- Mejillones 0

PRÓXIMA FECHA

La Quinta jornada se disputará de la siguiente manera:

E. Central – Limache

Tomas Greig – Velásquez

D. Linares – Mejillones

Real San Joaquín – F.Vial

Lautaro – Rengo

A. Colina – Chimbarongo

Brujas Salamanca – Gasparín