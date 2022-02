Deportes Linares Confirmó sus primeras cartas para la temporada 2022

Deportes 12-02-2022

Algunos jugadores ya estarían con el visto bueno del técnico

La primera poda de jugadores, se realizó en los albirrojos. Recordar que se inició con las pruebas con más de 30 elementos, de los cuales 6 ya han sido seleccionados por el técnico Luis Pérez Franco. Los jugadores que ya forman parte del plantel 2022 son : Ítalo Miller Municipal Santiago (23 años) , central ; Nicolas Arancibia Trasandino (22 años) , quien tendrá su revancha en el Depo , delantero centro ; Matías Sáez ex Santiago Morning (20 años) , Volante ; Luis Urrutia Ex Audax Italiano(21 años), defensa central ; Héctor Muñoz Deportes Linares (22 años) , lateral derecho ; Pablo Olivares Rancagua Sur (21 años) , enganche o puntero ; Paul Gaete ex Colchagua (20 años ) , volante ; Mauro Cortez ( 21 años ) , delantero por las bandas y Esteban Aguilera (22 años ) lateral izquierdo , están a punto de concretar su fichaje en Deportes Linares .

Alberto Chacón, Técnico Nacional, quien hace dupla con el técnico Luis Pérez Franco, analizo lo que fue la semana “ha sido un proceso de adaptación a nuestra metodología a la forma de jugar, la próxima semana damos comienzo a la pretemporada con doble jornada. Con un trabajo físico, debido a que algunos jugadores estuvieron inactivos. Por eso ya hemos planificado 20 días a full, para preparar al cuerpo a lo competitivo y de alto rendimiento”.

Desde la dirigencia que preside David Avendaño, se hace un llamado a la comunidad para que se sume a la campaña del socio en la sede que esta ubicada en calle Valentín Letelier 526, entre Rincón Iquiqueño y Bajón de la Alameda.





