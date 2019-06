Deporte 25-06-2019

Deportes Linares continúa invicto y líder de la competencia con Limache y Salamanca

Durante el reciente fin de semana, Albirrojos y Lilas repartieron puntos en duelo infartante.

Lo habíamos señalado en la semana. No sería fácil el partido ante Concepción que llegó con su hinchada para complicar al “depo”. Mucho tiempo pasó para volver a ver al polideportivo de la calle Rengo, con más de 2.500 personas que dejaron en boleterías, para la alegría de la dirigencia, más de 6 millones de pesos. Fue una linda fiesta que respondió a las expectativas, sin mayores inconvenientes en el ingreso y salida de la visita. Dos veces estuvo apunto de suspenderse el partido, incluso el timonel linarense Marcos Álvarez, estaba muy molesto porque la barra no entendía que no podía lanzar fuegos de artificio. El cuarto juez que fue figura, Francisco Ruminot, estaba más preocupado de lo que pasaba afuera que adentro de la cancha, porque los penquistas dieron “patadas” como locos y nunca se atrevió a denunciar. Para muchos un desastre el arbitraje, con inclinación a favor del color lila.

Un partido que desde el principio fue muy complicado para Deportes Linares, ya que fue muy intenso. Con mucha fuerza en todos los sectores del campo de juego. Le costaba mucho generar fútbol ya que en los primeros minutos prevaleció lo físico más que lo futbolístico. A los 21 minutos, llegaría la antesala del gol, luego de un tiro libre ejecutado por Kevin Leiva, por una falta a Bryan Núñez. Se le escapaba el balón al portero Ángelo Muñoz, que casi conecta Bastián Irribarra, pero el juez cobró una falta. A esas alturas del partido le costaba salir al cuadro albirrojo.

Similar a la jugada anterior, claro que esta vez hubo una falta del jugador Brian Fuentes, lo que originó otra pelota detenida para Deportes Linares. Minuto 27, y el encargado fue nuevamente Leiva, balón que no puede despejar la defensa lila y apareció Pedro Toloza, quien no le da bien a la esférica, ya que este toca el vertical del arco sur y caprichosamente besó la red, para provocar el grito de gol en las gargantas albirrojas.

Alegría que duraría poco, porque luego vendría el error de Bastián Irribarra, quien en una jugada intransigente en la mitad del campo de juego le da un codazo al jugador Matt Lagos. Linares, desde los 32 con un hombre menos. Tres minutos más tarde llegaría un tiro libre para Concepción, que convertiría el jugador Bastián Henríquez, pero que fue anulado por posición de adelanto.

Pero, la igualdad no tardaría en llegar luego de un saque del portero de Deportes Concepción, error en la defensa linarense, lo aprovechó Matt Lagos, que fusiló a David Pérez, para colocar el empate para los forasteros que lo celebraron con su hinchada. El tanto fue al minuto 42. Con ese guarismo se fueron al entretiempo.

EPILOGO

En la segunda etapa el técnico albirrojo tuvo que realizar algunos cambios, Carlos Ahumada por Nazareno Fernández, al minuto 51. Luego Ronaldo Correa por Valther Rozas, para cerrar el partido ante las constantes llegadas de Concepción. Una de las pocas del complemento a los 67 minutos para Linares mediante tiro libre que no pasó a mayores. Y a los 83, Eliecer Pérez por Bryan Núñez.

Destacar el aspecto físico de Linares, que a pesar de haber tenido un jugador menos durante casi 60 minutos de partido, supo responder a cabalidad la presión de Concepción. Es más, en los últimos segundos casi anotó Julio Castro. Un empate que como se presentó el partido fue bueno para Linares, que sigue invicto y líder del torneo ahora en compañía de Limache y Salamanca. Aunque para el próximo partido tiene dos ausencias obligadas: Bastián Irribarra, por la expulsión y Aarón Araya por acumulación de cartulinas amarillas. Pero, el técnico podrá contar con Luis Segura, en el próximo partido de este fin de semana con Provincial Ovalle.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): David Pérez, Bastián Irribarra, Pedro Toloza, Kevin Leiva, Julio Castro, Lucas Mondaca, Aaron Araya, Yerko Morales, Nazareno Fernández, Valther Rozas y Bryan Núñez. DT: Luis Pérez Franco.

D. Concepción (1): Ángelo Muñoz, Matías Manríquez, Gonzalo Cisterna, Bastián Henríquez, Fabian Ramírez, Brian Fuentes, Benjamín Cruces, Matt Lagos, Ignacio Sepúlveda, Felipe Albornoz, Matías Reyes. DT: Esteban González.

Juez: Adolfo González (3)

Publico: 2500 personas

Recaudación: 6.366.000 pesos

TABLA DE POSICIONES

Cumplida una nueva jornada del campeonato de Tercera División, Deportes Linares , continúa invicto y líder con 24 puntos (+13) , Limache 24 (+12), Salamanca, 24 (+5) ; Deportes Rengo, 21 (+4); Deportes Concepción, 20 (+1) ; Trasandino , 19 ( +5) ; Municipal Santiago, 18 (+5) ; Provincial Ovalle, 17(+6); Municipal Mejillones, 16 (-2) , Unión Compañías , 16 (-2) ; Rancagua Sur , 14 (-9), Provincial Osorno, 14 (-9) ; Pilmahue, 11 (-2) ; Real San Joaquín, 7 (-9) ; Ferroviarios,3 ( -25) .

PRÓXIMA FECHA

Mejillones – Ferroviarios

Rancagua Sur – Municipal Santiago

Concepción – Pilmahue

P. Ovalle – D. Linares

Limache – Rengo

R. San Joaquín – Trasandino

Osorno – Salamanca



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo