Deportes 10-08-2022

Deportes Linares: Dirigentes realizan llamado para que la hinchada los apoye en estos momentos difíciles



Esta tarde está programada asamblea de los albirrojos

No son buenos los momentos que atraviesa Deportes Linares. Como alguien diría “tiempo de vacas flacas” o “una película que ya se ha visto muchas veces en esta ciudad”. Han sido muchos los compromisos que ha tenido que han tenido que cumplir. Por eso están a full en campañas para despertar a los hinchas y socios para que puedan colaborarles. Esta tarde se realizará la asamblea extraordinaria donde se abordarán temas como: Informe de Tesorería, Trabajo en Conjunto, Elección Tricel y Varios. La citación es en la sede de Deportes Linares, en calle Valentín Letelier 526.

La segunda preocupación es la operación del jugador Camilo Soto. La campaña todos con el chino, que al cierre de esta nota apuntaba $436.000 y deben llegar al millón y medio. Se esta invitando a la comunidad para que pueda realizar su aporte en la cuenta Rut 11375611-K.

EL EQUIPO CONTINÚA TRABAJANDO

Hay esperanza que se pueda jugar este sábado el partido ante Rengo, aunque en rigor todavía no ha llegado el visto bueno de Anfa Tercera División, para confirmar el partido este sábado a las 15:00 horas. Otro dolor de cabeza es el tema del jugador Cristian Monsalve, parece el cuento del lobo. Dicen que otra vez se complicó el tema y el jueves se comunicaría por parte del ente rector del fútbol de Tercera División.

Uno de los jugadores que iría de titular ante Rengo, es Bastián “Terry” Muñoz, quien señaló: “hoy realizamos una práctica bastante fuerte, pensando en la ultima fecha y en la liguilla. El equipo esta más unido que nunca, todos estamos esperando jugar, pero con tranquilidad. Necesitamos la ayuda de todos, porque necesitamos frutas y alimentación porque no estamos como antes, es comprensible la situación, más encima la lesión de uno de nuestros compañeros. Que no se olviden de la casa del jugador, que está ubicada en calle Eleuterio Ramírez 256”.

El técnico Luis Pérez Franco, espera con ansias que el partido se pueda jugar: “esperamos que se programe, ya dos semanas sin jugar, se pierde el ritmo, el interés en todo sentido. Pero, los chicos están muy motivados. Por eso tenemos que seguir trabajando para llegar en buenas condiciones para el inicio de la liguilla. En relación a Monsalve, parece una verdadera teleserie, llevamos más de un mes esperando el oficio. Siento que los dirigentes están viendo el tema, pero la ANFA, es muy irresponsable de poner dar solución a los problemas. Cristian lleva más de un mes sin jugar, ahora dicen que este jueves deciden si el jugador estará con nosotros o no, de verdad que es poco serio”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo