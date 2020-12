Deporte 06-12-2020

Deportes Linares enfrenta a Vallenar con el objetivo de seguir con vida en el profesionalismo



Partido se juega en Talca a las 10 de la mañana

Luego de la dolorosa derrota ante Deportes Concepción, los albirrojos saltarán al césped del fiscal, con la idea de sumar tres puntos que les permitan mantener la esperanza de no bajar de categoría.

Después que el técnico Luis Pérez Franco, anunciara que era muy probable que diera un paso al costado, después de la derrota frente a los penquistas, en la semana, ahora dijo que “muchas veces uno en caliente puede decir muchas cosas, pero tengo un compromiso con la institución de dejarla en el profesionalismo”.

La reacción de la hinchada no se hizo esperar y todos los comentarios apuntaban a que no tenía que irse y seguir luchando, a pesar que el camino se ve muy complicado. Hay siete puntos de distancia con los equipos que marchan penúltimos en la tabla de posiciones. Claro que los linarenses tienen tres cartas bajo la manga, que son los duelos pendientes. Uno de ellos ya está programado para el miércoles, a las 18:00 horas, frente a General Velásquez. Por eso es vital ganar esta mañana, y que los equipos que van más arriba enreden puntos.

En este mismo sentido, el partido que se juega en el Ester Roa, esta tarde a contar de las 17:00 horas, entre Deportes Concepción e Independiente de Cauquenes, es clave porque son los dos elencos que están más arriba que el “depo” con 11 puntos. Aunque lo primero y más importante es que los dirigidos por Pérez Franco, deben ganar al conjunto de Vallenar.

Estamos más que seguros que Deportes Linares presentará novedades en su formación. Y ojalá que los errores infantiles, que se cometieron en la salida hoy no vuelvan, porque si bien es cierto la victoria de Concepción fue inapelable convengamos que Linares le dio una manito tras los “condoros”, por no saber sacar la pelota desde el fondo.

Quienes deseen seguir en forma virtual el cotejo, ante Deportes Vallenar, que se disputa desde las 10 de la mañana en Talca, lo pueden hacer comprando su ticket en la página movilticket.cl. Recordar que es la única opción donde la institución puede generar recursos en estos momentos tan complicados en todo sentido.

CARTELERA

El resto de la fecha se jugará entre hoy y el martes con los siguientes compromisos: A las 17:00 horas, Deportes Concepción, recibirá a Independiente de Cauquenes; Una hora más tarde en el estadio El Teniente, Colchagua se enfrentará al equipo del puerto San Antonio Unido. En tanto que el lunes, en el Bicentenario de la Florida, y desde las 10 de la mañana, el líder Lautaro de Buin que viene de caer, intentará sumar ante Deportes Recoleta. Finalmente, y de vuelta en su estadio, Iberia de los Ángeles, recibirá a Fernández Vial, en un clásico de la zona.

Aquí nos queremos detener un instante porque fue esta semana que el cuadro de los Ángeles, realizó las gestiones para volver a jugar de local, pero en su cancha. Ojalá que el próximo año los albirrojos puedan jugar en su nido del Tucapel Bustamante Lastra. Para que ello ocurra deberá cumplir con algunos trabajos que tienen que ejecutarse en el polideportivo de la calle Rengo. Una tarea que está en las manos de los dirigentes y autoridades locales .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo