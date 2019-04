Deporte 27-04-2019

Deportes Linares juega esta tarde en el estadio Guillermo Guzmán

El técnico Luis Pérez Franco asegura que quieren dar la sorpresa en Rengo

Los locales llegan con una leve ventaja, puesto que han tenido dos semanas para preparar el duelo que se disputara esta tarde. Rengo, ha jugado un solo encuentro en su feudo y sumó una derrota en la segunda fecha del torneo ante el cuadro de Brujas de Salamanca, pero en la fecha siguiente dieron la sorpresa ganando en calidad de forasteros al elenco de Trasandino, en Los Andes. Pero, con Rengo, hay una espinita clavada del año pasado, cuando el “depo” no sumó en ese mismo estadio, perdiendo la opción de la clasificación a la liguilla de Tercera, donde digamos literalmente que el cuadro de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins dio la hora, porque realizó una campaña para el olvido.

Pero esta vez los protagonistas no serán los mismos y los albirrojos quieren continuar con su invicto y quieren recuperar los dos puntos que dejaron escapar ante el equipo de Trasandino.

En la banca de Rengo, estará un estratega que conoce muy bien la Tercera División, Gerardo Silva: “queremos seguir prolongando las victorias, no hemos podido darles una alegría de local a nuestra hinchada. Sabemos que Deportes Linares no será fácil están pasando por un buen momento y son uno de los invictos del campeonato”.

Desde la dirigencia del cuadro de Rengo, han realizado un llamado para que lo tengan presentes los hinchas del “depo”, deberán ingresar por calle San Martin. Mientras que los anfitriones lo harán por calle Colo-Colo. Finalmente, los del elenco oro y cielo llaman a llegar temprano al estadio, para así evitarse las filas en los accesos y recalcan que el ingreso se debe hacer con carnet de identidad y entrada. A la vez, exponen que está prohibido entrar con fuegos artificiales, productos inflamables y bebidas alcohólicas, ya que el club mantiene una sanción de ANFA, por lo cual será riguroso el acceso mediante controles en accesos.

Confianza

Para el técnico Luis Pérez Franco, los albirrojos están motivados: “hemos trabajo muy bien en la semana, están con ganas y esperamos hacer un buen partido hoy frente a Rengo. El equipo titular, que saltará esta tarde al gramado de Rengo, será con: Davis Pérez, en portería; una línea de cuatro con Ronaldo Correa, Bastián Irribarra, Pedro Toloza, Kevin Leiva; en mediocampo, Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, Aarón Araya y González; y arriba Luis Segura con Julio Castr”o.

Una de las novedades que presentará Deportes Linares, será el jugador Lucas Bustos, que viene desde Barnechea de 20 años, es volente central y mixto de recreación.

Aún el estratega sigue esperando el compromiso del Gerente, Gabriel Artigues, quien se comprometió en que llegarían nuevos refuerzos, algo que están esperando producto de las lesiones que le están pasando la cuenta al cuadro albirrojo.

CARTELERA

La quinta fecha de la primera rueda en el campeonato de Tercera División se jugará de la siguiente manera:

Sábado

Ovalle – Rancagua Sur 16:00 horas

Salamanca – M. Santiago 16:00 horas

Trasandino – Pilmahue 16:00 horas

Limache – Mejillones 16:30 horas

San Joaquín – Unión Compañías 17.30 horas

Rengo - D. Linares 19:00 horas

Domingo

Osorno – Ferroviarios 15:30 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo