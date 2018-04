Deporte 28-04-2018

Deportes Linares juega frente a Tomas Greig por la tercera fecha del torneo de Tercera División

Duelo está programado para las 17:00 horas

Su segundo partido como local por la competencia de Tercera División, tendrá el “once” linarense esta tarde, luego de vencer en la semana por Copa Chila al cuadro de la Primera B, Deportes Valdivia.

El depo es uno de los líderes en la tabla de posiciones del torneo con canasta limpia en dos partidos y con dos victorias. En casa venció por la primera fecha al cuadro de Real San Joaquín, en un dramático partido donde los albirrojos lo dieron vuelta luego de ir perdiendo por 0-2.

No habría muchas modificaciones en el equipo sólo la expulsión de Rozas, pero el estratega tiene clara la película y confirmó que desde el primer minuto irá Mauricio “fuga” Rivera. El resto del equipo seria el mismo que viene de vencer el miércoles por Copa Chile.

Por su parte el inmigrante escocés Tomas Greig, dirigido por un conocido nuestro, John Greig, viene de una victoria frente a Osorno y una derrota por la Copa Chile, frente a Magallanes. En el torneo de Tercera División suman tres puntos en dos partidos.

La hinchada linarense se ilusiona con este equipo que sigue invicto tanto en el campeonato de la División, como en el torneo que organiza la ANFP. Por eso esta tarde los dirigentes esperan una buena respuesta en las gradas, que sea superior a las 1276 personas, que se dieron cita el miércoles por la tarde.

Esta vez no habrá tantas medidas de seguridad, puesto que este duelo no se rige por el reglamento del famoso Plan Estadio Seguro.

El valor de las entradas para este partido que se juega desde las 17:00 horas, son los siguientes: Galería y Tribuna Lateral $ 2.000; Socio General, $1000; Block J $3000; Socio Block J gratis.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo