Deporte 08-05-2018

Deportes Linares no pudo con su bestia negra en el campeonato de Tercera División

- Los albirrojos cayeron frente a Colina

Un dato muy importante entregó el timonel de los albirrojos Marcos Álvarez, en una breve radiografía del equipo de Colina. Señaló que este cuadro conservó la base del plantel del año pasado y se potenció con jugadores en algunos sectores.

Deportes Linares no pudo con AC Colina en la Región Metropolitana y cayó por 2 goles a 1 en la cuarta fecha del Campeonato de la Tercera División del Fútbol Chileno, por lo que quedó en la cuarta posición en la tabla, con 7 puntos y una diferencia de +4, en el primer lugar está Limache con 9 y +5, en el segundo Brujas de Salamanca con 9 y +3 y en el tercer lugar está Trasandino con los mismos 9 y +2. Colina y Rancagua Sur están con los mismos 7 puntos de Linares, pero con diferencia de +1 gol.

El partido fue muy trabado y se notó el desgaste de los jugadores linarenses,que debieron jugar Copa Chile el pasado miércoles en la ciudad de Valdivia, por ello en el primer tiempo ninguno de los equipos se hizo daño, y pese a lo difícil que se tornó el juego para Deportes Linares, en el 73´ Bastián Irribarra pudo abrir el marcador y convirtió el 0 a 1 para los albirrojos.

Poco duró el triunfo para Linares, ya que en el minuto 76 Sebastián Julio convirtió el 1 a 1 para Colina y en el minuto 87 fue Jorge Muñoz quien liquidó el resultado y dejó el marcador 2 a 1 para los de la Región Metropolitana.

Manuel “Monono” González el técnico albirrojo y Patricio Peralta el ayudante técnico, no pudieron estar en la banca albirroja dando las instrucciones, ya que fueron expulsados y castigados por una fecha, esto en el partido frente a Tomás Greig, por lo que el preparador físico Leandro Méndez tuvo que asumir la dirección técnica frente a Colina.

“Fue un factor lo del cansancio, que veníamos durante dos semanas jugando el fin de semana, pero además a mitad de semana, pero no se le puede echar la culpa sólo a eso, yo creo que nosotros fallamos en los momentos puntuales del partido, más aún cuando íbamos jugando”, indicó Julio Castro, delantero de Deportes Linares.

El jugador agregó, “deberíamos haber mantenido la ventaja y haber hecho un mejor juego y creo que no lo hicimos, se nos vinieron encima en el segundo tiempo y lamentablemente no pudimos llevarnos un buen resultado a Linares”.

RESULTADOS

Ovalle 2- Real San Joaquín 2

Macul 0 - Rancagua Sur 1

Colina 2 – Linares 1

Trasandino 2 – Lautaro 1

Mejillones 1 – Limache 3



FECHA LIBRE PARA DEPORTES LINARES

Este fin de semana Deportes Linares tiene fecha libre, por lo que los entrenamientos albirrojos comenzaron el lunes en la mañana, continúan en doble jornada el martes y miércoles, y el jueves en jornada de mañana, para que el plantel quede libre viernes, sábado y domingo.

Deportes Linares vuelve al campeonato el próximo fin de semana del 19 y 20 de mayo, esta vez en calidad de visita frente a Trasandino en la ciudad de Los Andes, en la sexta fecha del campeonato de la Tercera División.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo