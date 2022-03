Deportes 15-03-2022

Deportes Linares olvidó Copa Chile con triunfo en partido amistoso ante Nacional Municipal

La única conquista fue anotada por Lucas Rivero

Un lindo marco de público fue el que se dio cita en la cancha del estadio José Hernández Moya, del club Deportivo Unión Yungay. Pasó mucho tiempo para que la familia volviera en plenitud y físicamente para ser testigo ocular de un partido que respondió con creces a las expectativas cifradas.

El cuadro de Nacional – Municipal, adiestrado por el técnico Manuel “monono” González, se las ingenió para complicar al Depo, sobre todo en el primer tiempo. Un equipo muy compacto que tuvo entre sus filas a varios jugadores albirrojos. La formación fue con: Roberto Yáñez, Diego Espinosa, Bastián Irribarra, Vicente Terán, Ian Pávez, Alejandro Fariña, Jeremy Quijada, Felipe Tenorio, Hans Sepúlveda, Fabián Leiva y Aarón Araya. Un elenco que se está preparando para Copa de Campeones y que no nos cabe la menor duda será uno de los principales protagonistas de esta competencia.

Un duelo bastante parejo, aunque en el primer tiempo hubo leve superioridad del equipo de Nacional, que le dio bastante trabajo al portero de Deportes Linares, Sebastián Aravena.

La diferencia estuvo en la parte física, en el complemento puesto que se notó en el accionar de los albirrojos que llegaron con mayor peligro. Una primera etapa donde nadie se hizo daño, se fueron al descanso con el marcador en blanco.

El gol llegó a los 15 minutos del segundo tiempo, de pelota detenida tras un tiro libre que fue conectado por el jugador Lucas Rivero, donde nada pudo hacer el portero Roberto Yáñez.

A ratos fue un encuentro muy friccionado, donde Nacional -Municipal, sufrió la expulsión del ex Deportes Linares, Aarón Araya, casi en el epílogo del compromiso.

VOCES

El técnico Luis Pérez Franco, dijo que “fue un lindo espectáculo, hace tiempo que la gente no podía disfrutar de un encuentro producto de la pandemia. Hubo un buen marco de público, estuvo nuestra hinchada. Creo que hicimos un partido frente a un gran rival, con jugadores que conozco muy bien que vistieron también la camiseta albirroja, hubo intensidad y dinámica en el fútbol. Nos quedamos con el triunfo porque siempre es importante ganar, para ir acostumbrándonos a lo que viene la Tercera División. Tenemos que mejorar en ofensiva, tratar de buscar el arco por las bandas, tirar centro, buscar un remate es cosa de tiempo que el equipo siga conociéndose, por eso es importante seguir con los partidos amistosos”.

En torno a la no participación en Copa Chile, Pérez, agregó: “las cosas pasan por algo, y si no podemos jugar esta competencia, nosotros tenemos que prepararnos para el campeonato de Tercera División, ese es nuestro horizonte. Por eso este miércoles tenemos el partido de vuelta frente a Rangers en sub 21”.

GOLEADOR

Lucas Rivero, es la provincia de Linares, fue quien quebró la paridad, dijo que “es un orgullo vestir la camiseta de Deportes Linares. Nunca había estado aquí, la verdad que es una sensación maravillosa sentir el apoyo. El gol es una confianza en lo personal y para el equipo que tiene que ir mejorando su nivel”.



HINCHADA

Uno de los líderes de la barra del Depo, David Alfaro, conocido como el “bicho” hizo un llamado a todos para salir de este momento complicado que está viviendo la institución: “a los dirigentes, a las autoridades comunales que cuando están en campaña, para que nos ayuden hay una importante deuda, problema grave que no podemos taparlo con un encuentro amistoso, es necesario que todos nos unamos. Ser socio de Deportes Linares, es muy caro y solo estas campañas buscan dinero, El Depo no es SA, es del pueblo”.

ALINEACIÓN

Deportes Linares formó con: Sebastián Aravena, Bastián Muñoz, Luis Urrutia, Ítalo Müller, Camilo Soto, Diego Ríos, Sergio Babadilla, Pablo Olivares, Martin Vargas, Nicolas Arancibia y Héctor Muñoz. Con un esquema que se vio reflejado en la cancha 1-4-4-3.

PROPUESTA

El presidente de la comisión fútbol, concejal Cristian González, dijo que “hemos hecho una propuesta razonable de 20 millones de pesos y el resto en cuotas. Algo que es aterrizado y que es lo que podemos cancelar. De lo contrario habrá que realizar gestiones para partir de cero en la Tercera B, para que el club vuelva a los linarenses”.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo